EN VIVO | Sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026: ¿cómo quedan los grupos?, ¿contra quién jugará USMNT?

El mundo del deporte mira a Washington este viernes para el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Fútbol la FIFA 2026. Representantes del planeta del fútbol, periodistas y hasta el presidente Donald Trump acuden a la cita en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas para ser testigos de la jornada que definirá los partidos del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

La exestrella del Manchester Uniter Rio Ferdinand será el maestro de ceremonias. Confirmaron asistencia también figuras de otros deportes como los exjugadores Wayne Gretzky (NHL), Tom Brady (NFL) y Shaquille O'Neal (NBA), y estrellas actuales como Aaron Judge (MLB).

Los horarios son en hora este (EST).

11:50 TRUMP RECIBE EL PREMIO FIFA DE LA PAZ

18:51 05/12/2025 18:51 05/12/2025 La FIFA galardonó al presidente Trump con el flamante Premio de la Paz, una distinción creada en noviembre por el máximo órgano del fútbol.



"Es uno de los grandes honores de mi vida", dijo el mandatario al recibir la distinción de manos del patrón de la FIFA, Gianni Infantino.



En noviembre, al anunciar la creación de esta distinción anual, la FIFA aseguró que su objetivo era destacar personas que "con su inquebrantable compromiso y sus acciones especiales, hayan ayudado a unir a las personas en todo el mundo en la paz".





11:34 ¿Qué son los 'bombos'? ¿Cuál le toca a Estados Unidos?

Los bombos son los grupos en que se ubican las selecciones previo al sorteo. Como anfitrión, la USMNT se ubica en el bombo 1.



A partir de los bombos se sortean los grupos. Por lo que, por ejemplo, Estados Unidos (bombo 1) puede quedar en la siguiente fase con Croacia (bombo 2), Panamá (bombo 3) y Haití (bombo 4).



Los 48 combinados nacionales quedarán repartidos en 12 grupos de cuatro participantes cada uno.

​ Bombo 1 : Estados Unidos , México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: , México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia, Irlanda del Norte, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Eslovaquia, Kosovo, Turquía, Rumanía, República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte) y dos ganadores de los repechajes intercontinentales (Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática del Congo, Bolivia, Surinam e Irak).

12:20 Pochettino, sobre la USMNT: "Los últimos meses han sido muy buenos, pero creo que seguimos mejorando" 18:23 05/12/2025 18:23 05/12/2025 "Ahora estamos llenos de adrenalina, esperando el sorteo para saber cuál será vuestro primer partido", sostuvo el entrenador de la selección nacional minutos antes de comenzar la ceremonia a Fox. Al mismo tiempo, destacó la importancia de "disfrutar" el momento, "porque es un evento único".

​

​Sobre si el resultado del sorteo cambiará la preparación del equipo, el argentino sostuvo que no "demasiado". Se prepararán al igual que para todos los partidos, incluso para los amistosos de marzo contra Bélgica y Portugal.

​

​"Sigo pensando que tenemos que desarrollar y evolucionar la forma en que queremos jugar", añadió. "Los últimos meses han sido muy buenos, pero creo que aún podemos mejorar".



"Vamos a centrarnos en nosotros mismos".

​

12:02 ¡Comienza la ceremonia! 18:07 05/12/2025 18:07 05/12/2025

11:59 Recordamos: así será el sorteo de la fase de grupos

18:01 05/12/2025 18:01 05/12/2025 Aunque todavía faltan seis nombres de países que estarán en la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA -accederán a través del repechaje-, los 48 combinados nacionales quedarán repartidos en 12 grupos de cuatro participantes cada uno.



Durante el sorteo, se colocarán cuatro bombos en los que habrá 12 combinados nacionales en cada uno de ellos. Cada bombo aporta un combinado nacional hasta completar los 12 grupos.

​

​Como anfitriones, Estados Unidos (que encabezará el Grupo D), México (que estará en el Grupo A) y Canadá (que queda asignado en el Grupo B) estarán en el bombo número 1, igual que los cuatro combinados nacionales con mejor ránking FIFA: España, Argentina, Francia e Inglaterra. De este modo, no se podrán enfrentar hasta las semifinales.



11:53 Trump, en el Kennedy Center: "Hemos roto el récord en ventas de entradas"

17:56 05/12/2025 17:56 05/12/2025