María Corina Machado, lanza desde la clandestinidad el Manifiesto de Libertad de Venezuela

El documento, publicado en The Washington Post, explica que “los ciudadanos de Venezuela, no apelamos al poder ni al privilegio, sino a los derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano. De este fundamento nace la verdad: ningún gobernante, facción o fuerza tiránica puede dictar lo que es nuestro por derecho: la libertad”.