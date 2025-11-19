María Corina Machado, lanza desde la clandestinidad el Manifiesto de Libertad de Venezuela
El documento, publicado en The Washington Post, explica que “los ciudadanos de Venezuela, no apelamos al poder ni al privilegio, sino a los derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano. De este fundamento nace la verdad: ningún gobernante, facción o fuerza tiránica puede dictar lo que es nuestro por derecho: la libertad”.
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, publicó un manifiesto en el que establece las bases para iniciar la reconstrucción de Venezuela una vez que se consolide la transición. Sostuvo que "el abuso del poder del régimen de Nicolás Maduro llega a su fin".