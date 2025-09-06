El Trump National Doral, propiedad del presidente, albergará la cumbre del G20 en 2026

Trump confirma que la cumbre del G20 de 2026 se celebrará en su complejo Trump National Doral AFP .

Publicado por Alejandro Baños 6 de septiembre, 2025

La cumbre del G20 2026 se celebrará en el complejo hotelero y club de golf Trump National Doral, propiedad del presidente Donald Trump.

"Todos quieren que sea allí porque está justo al lado del aeropuerto, es la mejor ubicación, es hermoso, todo es hermoso", dijo Trump desde la Oficina Oval, añadiendo que no se beneficiará económicamente por ser el anfitrión de la reunión.

"No ganaremos nada de dinero con esto. Estamos haciendo un acuerdo en el que no habrá dinero, no hay dinero en esto. Solo quiero que salga bien", aseguró el presidente.

Además, el presidente confirmó que no asistirá a la cumbre del G20 de este año, que se celebrará en noviembre en Sudáfrica. En su lugar, acudirá el vicepresidente JD Vance.