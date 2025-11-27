Trump retira la invitación a Sudáfrica para la cumbre del G20 de 2026 por el "genocidio blanco"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este miércoles en Truth Social que Sudáfrica no será invitada a la cumbre del G20 de 2026, que se celebrará en la ciudad de Miami, como represalia por lo que calificó como “abusos de derechos humanos” y “genocidio” contra los afrikáners y agricultores blancos del país africano.

Según el presidente Trump, el Gobierno sudafricano “se niega a reconocer o abordar los horribles abusos de derechos humanos sufridos por los afrikáners y otros descendientes de colonos holandeses, franceses y alemanes”.

Más adelante, afirmó: “Para decirlo más claramente, están matando a gente blanca y permitiendo que, al azar, les quiten sus granjas”.

El mandatario, además, anunció que todos los pagos y subsidios de EEUU dirigidos a Pretoria quedaron formalmente suspendidos: “Sudáfrica NO recibirá una invitación al G20 de 2026, que se celebrará en la Gran Ciudad de Miami, Florida, el próximo año. Sudáfrica ha demostrado al mundo que no es un país digno de ser miembro de ningún organismo, y vamos a suspender todos los pagos y subsidios que recibe, con efecto inmediato”.

Un choque diplomático en ascenso

La decisión del presidente republicano incluye varios elementos adicionales que elevaron sin dudas la tensión.

Este mes, Estados Unidos boicoteó por completo el G20 celebrado en Johannesburgo, después de que Trump denunciara públicamente el trato a los agricultores blancos como un “genocidio” ante el propio presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en mayo pasado, cuando la Administración Trump otorgó estatus de refugiado a decenas de sudafricanos blancos, pese a que Estados Unidos redujo el número general de refugiados procedentes de otros países.

Aquella medida fue celebrada por el magnate Elon Musk —nacido en Pretoria— y por sectores conservadores que denunciaban la persecución de los agricultores blancos.

Al cierre de la cumbre de este mes, Washington intentó enviar a un representante de su embajada para recibir el tradicional traspaso del mazo, en lugar de que lo hiciera el propio Trump, que había anunciado que ningún miembro de su Gobierno iría a la cumbre. Sudáfrica, no obstante, consideró el gesto como un insulto y una falta grave de protocolo, por lo que no pasó formalmente el mazo; una decisión que sin dudas desembocó en la represalia anunciada este miércoles por el presidente estadounidense.