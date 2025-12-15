El Real Madrid derrota al Alavés y se mantiene en la pelea por la liga

El Real Madrid derrotó 2 a 1 al Alavés en Mendizorroza.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 14 de diciembre, 2025

Los goles de Kylian Mbappe y Rodrygo Goes dieron al Real Madrid una tensa victoria por 2-1 en el campo del Alavés in La Liga el domingo para mantener potencialmente al entrenador Xabi Alonso en su puesto.

El segundo clasificado, el Madrid, recortó la ventaja del líder, el Barcelona, a cuatro puntos y sumó su tercera victoria en los últimos nueve partidos en todas las competiciones.

Después de la derrota en casa ante el Manchester City en la Liga de Campeones el miércoles, los medios españoles informaron de que todo lo que no fuera una victoria le costaría el puesto a Alonso.

Tras el soberbio gol inicial de Mbappe, Carlos Vicente empató en la segunda parte, pero Rodrygo aseguró a los visitantes una victoria muy necesaria en el estadio de Mendizorroza.

"Fue un partido muy disputado, competimos bien, nos pusimos por delante y luego perdimos un poco el control", dijo Alonso a los periodistas.

"El Alavés juega con mucha intensidad, es difícil dominar en todo momento. Hemos venido a ganar y hemos conseguido los tres puntos".

El técnico aseguró, como ya hizo tras el partido ante el City, que cuenta con el apoyo de su plantilla.

"Estamos todos juntos en esto. Un partido no es suficiente para cambiar la dinámica", dijo.

"Ahora antes del parón invernal tenemos un partido de Copa el miércoles, y un partido en casa (en Liga por venir)".

Alonso pudo devolver al once a su jugador clave, Mbappe, después de que sólo pudiera ver la derrota ante el City desde el banquillo por un dolor en la rodilla.

Mbappé pareció sentir su rodilla y también cojeó en los primeros minutos pero, a pesar de ello, fue el jugador más influyente del partido.

El delantero tuvo un disparo desviado y luego disparó fuera por poco mientras el Alavés se sentaba profundo y trataba de mantener a raya a los 15 veces campeones de Europa.

Para cuando Mbappé abrió el marcador en el minuto 25, sus molestias parecían haber desaparecido.

Liberado por Jude Bellingham, Mbappe condujo hacia la portería a toda velocidad y batió con un disparo a la esquina superior derecha para su 17º gol en liga de la campaña.

El internacional inglés Bellingham remató a bocajarro, pero su disparo fue anulado por mano.

Con la necesidad de luchar de nuevo, Alavés se movió en el pie delantero y tomó el control del juego antes del descanso, casi empatando.

Madrid portero Thibaut Courtois hizo una buena parada con la cabeza, incluso si sabía poco de él, para negar Pablo Ibáñez desde cerca.

Apretada batalla

Los blancos volvieron a ser peligrosos poco después del descanso, con el guardameta del Alavés Antonio Sivera salvando bien a Mbappé y luego a Vinicius Júnior.

El Real Madrid tuvo que lamentar esos fallos cuando Vicente empató para el Alavés en el minuto 68.

El delantero se metió detrás de Antonio Rudiger, controló el pase picado del ex centrocampista del Madrid Antonio Blanco y batió a Courtois de un latigazo.

En cambio, el Madrid volvió a la delantera, con Vinicius rompiendo en la izquierda y el centro de Rodrygo para terminar de seis yardas out.

Era el segundo gol del brasileño en dos partidos, después de 32 encuentros sin ver puerta, y Alonso lo celebró a lo grande, consciente de que su futuro podía depender de ello.

Vinicius tuvo apelaciones para un penalti rechazado al caer bajo un desafío de Nahuel Tenaglia, y Bellingham se acercó en el tiempo de descuento como Madrid trató en vano de aliviar sus nervios por poner el juego a la cama.

"Me pareció un penalti claro, Vini iba muy rápido, hubo contacto... me sorprende que no fuera al VAR", dijo Alonso.

La visita del Villarreal, tercero, al Levante fue aplazada por una alerta meteorológica en la Comunidad Valenciana.

El Real Oviedo, decimonoveno, destituyó a su entrenador, Luis Carrión, tras caer goleado por 4-0 ante el Sevilla.

El sábado, el campeón, el Barcelona, se impuso por 2-0 al Osasuna para sumar su séptima victoria consecutiva en la Liga y asegurarse el liderato de la tabla hasta 2026, pase lo que pase en la última jornada antes del parón invernal.