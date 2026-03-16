"One Battle After Another", Paul Thomas Anderson, Jessie Buckley y Michael B. Jordan: los ganadores a las principales categorías de los premios Óscar

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de marzo, 2026

"One Battle After Another", la historia dirigida por Paul Thomas Anderson que reúne a revolucionarios de extrema izquierda, supremacistas blancos y centros de detención de inmigrantes, fue la gran ganadora del premio Óscar a mejor película.

Esta sátira política, acelerada con explosiones, tiroteos, intensas persecuciones automovilísticas y escapes de infarto, también muestra romance y humor, y presenta una historia del amor de un padre por su hija en un contexto complejo; donde la división política, el odio y los juegos de poder muestran el peor rostro de una sociedad polarizada. Para muchos, esta película fue una pequeña mirada al Estados Unidos contemporáneo, mientras que, para otros críticos conservadores, otra versión ‘woke’-dogmática de Hollywood sobre el país.

Indiferentemente de la crítica, la mezcla le valió el Óscar y los honores de la mayor gala de la industria, que le concedió seis estatuillas en total.

Anderson, quien también se llevó los premios a mejor guion adaptado y mejor dirección, agradeció al elenco con quien subió al palco del Teatro Dolby para recibir el más importante galardón de la noche.

"Esto es increíble", dijo el director, quien sigue acrecentando su leyenda como uno de los mejores directores de cine del siglo.

El aclamado cineasta trabajó con un poderoso elenco, incluyendo a los oscarizados en ediciones pasadas Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro y Sean Penn, quien esta noche también se llevó otra estatuilla a mejor actor de reparto.

También contó con Teyana Taylor, en un explosivo rol revelación y quien fue nominada a mejor actriz de reparto.

El éxito de la película prácticamente parecía vaticinado. A pesar de que "Sinners", el horror vampiresco de Ryan Coogler, llegó a la gala al frente con un récord de 16 nominaciones, "One Battle After Another" dominó la mayoría de los eventos de la temporada de premios.

Inspirada en la novela "Vineland", de Thomas Pynchon, la cinta sigue a la ficticia organización French 75, un grupo revolucionario de radicales de izquierda que ejecutan una serie de acciones violentas en defensa de causas progresistas.

Su obra comienza a descarrilarse cuando rescatan a un grupo de migrantes de un centro de detención en la frontera de Estados Unidos con México, y una de las figuras del grupo, Perfidia Beverly Hills (Taylor), se gana un enemigo de peso: el rígido coronel Steve Lockjaw (Penn).

Este encuentro derivará en la eventual huida de Perfidia, que empuja a su amante, un experto en explosivos llamado Pat (DiCaprio), a partir a la clandestinidad con el bebé de la pareja.

Mientras tanto, Lockjaw caza uno a uno a los miembros restantes de French 75 y se involucra con un grupo de supremacistas blancos llamado los Aventureros de Navidad.

Dieciséis años después, Pat, bajo otra identidad, la de Bob Ferguson, vive con su ahora hija adolescente Willa (Chase Infiniti) aislado del mundo.

En constante paranoia, se ve obligado a volver al ruedo luego de años de alcohol y marihuana, cuando Willa desaparece a medida que Lockjaw los acecha para cerrar las cuentas pendientes.

El personaje de DiCaprio, en bata de baño, moño mal hecho, lentes oscuros y con su memoria de pez, emprende una búsqueda desesperada para rescatar a su hija, en una sátira que se termina convirtiendo en un emocionante thriller violento.

Los ganadores en todas las categorías

Además de Anderson, los otros grandes ganadores fueron Jessie Buckley y Michael B. Jordan, ganadores al Oscar de mejor actriz y mejor actor respectivamente en la 98ª edición de los premios.

A "One Battle After Another" (seis estatuillas), le siguió la otra favorita de la gala, "Sinners", que, finalmente, capitalizó cuatro de sus 16 nominaciones.

A continuación, todos los ganadores de la noche:

Mejor película: One Battle After Another

Mejor actriz: Jessie Buckley, Hamnet

Mejor actor: Michael B. Jordan, Sinners

Mejor director: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Mejor canción: “Golden”, de K-Pop Demon Hunters

Mejor película internacional: Noruega, Sentimental Value

Mejor cinematografía: Sinners

Mejor edición: One Battle After Another

Mejor mezcla de sonido: F1

Mejor composición original: Sinners

Mejor documental: Mr. Nobody Against Putin

Mejor corto documental: All the Empty Rooms

Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash

Mejor diseño de producción: Frankenstein

Mejor guion original: Sinners

Mejor guion adaptado: One Battle After Another

Mejor actor de reparto: Sean Penn, One Battle After Another

Mejor corto live-action: The Singers y Two People Exchanging Saliva (empate)

Mejor casting: One Battle After Another

Mejor diseño de vestuario: Frankenstein

Mejor peluquería y maquillaje: Frankenstein

Mejor corto animado: The Girl Who Cried Pearls

Mejor película animada: K-Pop Demon Hunters

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, Weapons

Este artículo fue escrito con información de AFP