"Excelente": la Casa Blanca publica el MRI de Trump para acabar con las especulaciones demócratas sobre su salud

Publicado por Israel Duro 2 de diciembre, 2025

Tras varios días de runrún demócrata insinuando que la salud de Donald Trump estaba deteriorada, la Casa Blanca ha publicado un comunicado en el que el médico oficial del presidente, el capitán Sean P. Barbarella, destaca el "excelente estado de salud general" de su paciente.

El presidente se sometió a un examen del sistema cardiovascular y de la zona abdominal, cuyos resultados fueron satisfactorios y "acordes a alguien de su edad", de acuerdo con el el capitán Barbarella.

"Habitual en un examen físico a la edad del presidente Trump"

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, leyó partes del informe durante su comparecencia del lunes ante los medios:

"Todo lo evaluado funciona dentro de los límites normales, sin problemas agudos ni crónicos. En resumen, este nivel de evaluación detallada es habitual en un examen físico a la edad del presidente Trump y confirma que sigue gozando de una excelente salud general".

Además, el informe destaca que el sistema cardiovascular de Trump goza de "excelente salud, con paredes vasculares lisas y sin signos de anomalías". Además, las imágenes obtenidas de los órganos principales del presidente "parecen muy saludables y bien perfundidos".

Walz puso en duda la agudeza cognitiva de Trump

Donald Trump había señalado durante el domingo que publicaría los datos del MRI realizado en octubre ante las insinuaciones sobre su agudeza mental por parte políticos demócratas como Tim Waltz, con quien mantuvo un rifirrafe a través de los medios a raíz de las informaciones sobre el fraude a programas sociales por valor de más de 1.000 millones de dólares por parte de una trama somalí que acabó en objetos de lujos e incluso en manos de terroristas.

Algo que la propia Leavitt resaltó al anunciar los resultados del examen: "Creo que es un detalle muy importante en aras de la transparencia. El presidente lo prometió anoche y hoy lo hemos cumplido".