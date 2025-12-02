Schumer denuncia amenazas de bomba contra tres de sus oficinas en Nueva York

Publicado por Sabrina Martin 1 de diciembre, 2025

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, informó este lunes que tres de sus oficinas en Nueva York fueron blanco de amenazas de bomba enviadas por correo electrónico. Las advertencias se dirigieron a las sedes de Rochester, Binghamton y Long Island, y fueron comunicadas a las fuerzas del orden tan pronto como se detectaron.

Según detalló Schumer en la plataforma X, el mensaje llevaba por asunto “MAGA” y provenía de una dirección que afirmaba que las elecciones presidenciales de 2020 fueron “amañadas”. El senador no divulgó el contenido completo del correo ni precisó su origen técnico, pero sí aseguró que toda la información fue entregada a las autoridades para su evaluación.

Rechazo a cualquier forma de intimidación política

Schumer condenó el incidente y advirtió que este tipo de amenazas no deben normalizarse dentro del debate político nacional. Sostuvo que ni funcionarios electos, ni miembros del personal legislativo, ni ciudadanos deberían enfrentarse a intimidaciones mientras realizan su trabajo o participan en procesos cívicos. Subrayó además que la investigación continúa, centrada en identificar al responsable del correo y determinar si existe algún riesgo adicional para las oficinas afectadas.