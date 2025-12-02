Voz media US Voz.us
Schumer denuncia amenazas de bomba contra tres de sus oficinas en Nueva York

Las advertencias se dirigieron a las sedes de Rochester, Binghamton y Long Island.

Chuck Schumer

Chuck SchumerJim Watson / AFP

Sabrina Martin
Publicado por
Sabrina Martin

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, informó este lunes que tres de sus oficinas en Nueva York fueron blanco de amenazas de bomba enviadas por correo electrónico. Las advertencias se dirigieron a las sedes de Rochester, Binghamton y Long Island, y fueron comunicadas a las fuerzas del orden tan pronto como se detectaron.

Según detalló Schumer en la plataforma X, el mensaje llevaba por asunto “MAGA” y provenía de una dirección que afirmaba que las elecciones presidenciales de 2020 fueron “amañadas”. El senador no divulgó el contenido completo del correo ni precisó su origen técnico, pero sí aseguró que toda la información fue entregada a las autoridades para su evaluación.

Rechazo a cualquier forma de intimidación política

Schumer condenó el incidente y advirtió que este tipo de amenazas no deben normalizarse dentro del debate político nacional. Sostuvo que ni funcionarios electos, ni miembros del personal legislativo, ni ciudadanos deberían enfrentarse a intimidaciones mientras realizan su trabajo o participan en procesos cívicos. Subrayó además que la investigación continúa, centrada en identificar al responsable del correo y determinar si existe algún riesgo adicional para las oficinas afectadas.

Respuesta inmediata de las fuerzas del orden

El senador indicó que agencias policiales locales y federales reaccionaron de inmediato una vez recibida la alerta. Equipos especializados realizaron inspecciones completas en los edificios y confirmaron que no hubo incidentes ni hallazgos de peligro. Schumer aseguró que todo el personal se encuentra a salvo y agradeció la rápida intervención de los equipos de seguridad que atendieron la situación.
The Hill informó que solicitó comentarios adicionales a la Policía del Capitolio, pero la agencia se negó a pronunciarse, reiterando que no está autorizada a discutir públicamente los protocolos de seguridad aplicados a los miembros del Congreso. El medio también contactó a los departamentos de policía de Rochester y Binghamton para obtener detalles sobre su participación en la respuesta inicial.

