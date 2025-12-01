La justicia dictamina que Alina Habba ejerce ilegalmente como fiscal federal interina en Nueva Jersey

Alina Habba, durante una comparecencia en la Casa Blanca. Marzo de 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 1 de diciembre, 2025

El Tribunal de Apelaciones para el Tercer Circuito determinó que Alina Habba, exabogada del presidente Donald Trump, ejerce de manera ilegal como fiscal federal en funciones para el Distrito de Nueva Jersey.

En su fallo, el panel conformado por tres jueces detalló que la designación de Habba como fiscal federal interina en Nueva Jersey no cumplía con los requisitos establecidos en una ley de 1998 sobre la asignación de personal en puestos federales vacantes.

"Es evidente que la actual Administración se ha sentido frustrada por algunas de las barreras legales y políticas para conseguir que sus designados ocupen sus puestos", señaló el panel en su fallo.

"Sus esfuerzos por ascender a su candidata preferida para fiscal federal del Distrito de Nueva Jersey, Alina Habba, al cargo de fiscal federal interina demuestran las dificultades a las que se ha enfrentado; sin embargo, los ciudadanos de Nueva Jersey y los leales empleados de la Fiscalía Federal merecen algo de claridad y estabilidad", añadió.

Los tres jueces fueron unánimes, confirmando una decisión que tomó Matthew W. Brann, juez del Tribunal de Distrito para el Distrito Medio de Pensilvania, quien determinó que Habba ejercía como fiscal federal en funciones sin el respaldo legal que necesita desde el 1 de julio.

"Ante la cuestión de si la señora Habba está ejerciendo legalmente las funciones y deberes del cargo de fiscal federal para el Distrito de Nueva Jersey, concluyo que no lo está", sentenció entonces el juez Brann.

El panel estuvo compuesto por los jueces D. Brooks Smith, D. Michael Fisher -ambos designados por el expresidente George W. Bush- y Luis Felipe Restrepo -nombrado por el expresidente Barack Obama-.

Hace unos días, un individuo intentó enfrentarse a Habba y accedió a la oficina de la todavía fiscal federal interina de Nueva Jersey. La fiscal general, Pam Bondi, afirmó que el sospechoso causó daños en el lugar antes de huir.

Habba representó a Trump en varios casos judiciales.