Pam Bondi condena el ataque a la oficina de la fiscal Alina Habba y asegura que el agresor será detenido

Publicado por Sabrina Martin 13 de noviembre, 2025

La fiscal general Pam Bondi informó este jueves que un individuo intentó enfrentarse a la fiscal federal interina del distrito de Nueva Jersey, Alina Habba, durante la noche del miércoles. De acuerdo con el comunicado oficial, el sospechoso causó daños en la oficina de la funcionaria antes de huir del lugar. Las autoridades locales y federales se encuentran ahora tras la pista del responsable del ataque.

“No se tolerará ningún acto de violencia”

“Por suerte, Alina está bien”, señaló Bondi en su declaración pública, en la que reiteró que “no se tolerará ningún acto de violencia ni amenaza de violencia contra ningún agente federal. Punto.”

La fiscal general expresó su preocupación por lo que describió como un patrón creciente de agresiones y amenazas dirigidas contra funcionarios del orden. esto se está convirtiendo en una tendencia, ya que los radicales siguen atacando a agentes del orden en todo el país”, advirtió.

Bondi explicó además que el Departamento de Justicia está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus funcionarios y localizar al agresor. “Encontraremos a esta persona y la llevaremos ante la justicia. Nuestros fiscales federales, agentes y socios de las fuerzas del orden arriesgan sus vidas a diario para proteger al pueblo estadounidense, y este Departamento utilizará todos los recursos legales disponibles para garantizar su seguridad y que los delincuentes violentos rindan cuentas plenamente”, añadió.

Habba responde al ataque

Por su parte, la fiscal federal interina Alina Habba envió un mensaje firme tras el incidente. “No me dejaré intimidar por lunáticos radicales por hacer mi trabajo”, declaró.