Varios detenidos mientras manifestantes bloqueaban a agentes federales en un garaje de Manhattan durante una redada

Publicado por Agustina Blanco 29 de noviembre, 2025

Varios manifestantes fueron arrestados el sábado en medio de enfrentamientos con agentes de policía a la entrada de un estacionamiento en el Bajo Manhattan, donde decenas de agentes federales parecían estar reuniéndose para una redada de inmigración cercana, según la policía y testigos.

El enfrentamiento puso de relieve los numerosos desafíos que enfrenta el gobierno federal al intentar realizar operaciones de este tipo en una ciudad densamente poblada como Nueva York, que ofrece mucha resistencia.

¿Qué pasó?



El altercado comenzó poco después de las 11 de la mañana, cuando un puñado de personas se reunió afuera de un garaje en el borde de Chinatown, en las calles Centre y Hester, donde habían estado llegando agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Cuando los vehículos de los agentes intentaron salir, los manifestantes los bloquearon formando una barricada con sus cuerpos y apilando bolsas de basura a los lados.

A primera hora de la tarde ya se habían congregado casi 200 personas en la calle, gritando consignas contra los agentes, que observaban desde el interior del garaje. La policía llegó rápidamente, detuvo a varios manifestantes y colocó barricadas metálicas, pero la tensión no disminuyó, según reseña el New York Times.

Un caos



Cerca del mediodía, el enfrentamiento estalló en caos: los vehículos federales salieron a toda velocidad del garaje y los manifestantes los persiguieron por Canal Street lanzando macetas y contenedores de basura. En un momento, un manifestante se puso delante de uno de los vehículos en movimiento y un agente enmascarado roció un irritante desde la ventanilla. En la calle continuó el forcejeo entre policías y manifestantes en medio del tráfico.

Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmó que se realizaron arrestos, pero no precisó el número.

El garaje forma parte de un edificio federal y está a pocas cuadras del lugar donde el mes pasado se llevó a cabo una gran redada de ICE en Canal Street, en la que más de 50 agentes detuvieron a nueve personas, en su mayoría hombres de África Occidental, en una zona conocida por la venta de productos falsificados.