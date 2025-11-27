Los medios izquierdistas sostienen que las políticas migratorias de Trump alentaron el tiroteo contra los dos miembros de la Guardia Nacional

Publicado por Misty Severi 27 de noviembre, 2025

Los presentadores de los principales medios de comunicación izquierdistas criticaron el miércoles las políticas migratorias del presidente Donald Trump y especularon que podrían ser el motivo detrás de un tiroteo cerca de la Casa Blanca, que dejó a dos miembros de la Guardia Nacional hospitalizados en estado crítico.

Los guardias fueron trasladados a hospitales locales en Washington DC, mientras que el sospechoso, quien también resultó herido en el tiroteo, permanece detenido. Aunque no se ha identificado un motivo, las autoridades lo han calificado como un “ataque dirigido”.

El corresponsal jefe de investigación de ABC, Aaron Katersky, apareció para indicar que el motivo del tiroteo podría deberse a que el tirador estaba descontento con las políticas migratorias de Trump.

“La atención se centrará en determinar si estos guardias fueron objeto de un ataque específico”, afirmó Katersky. “De ser así, coincidiría con lo que hemos venido escuchando de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los últimos meses: que ciertos puntos conflictivos políticos en el país —como las políticas migratorias del Gobierno o el conflicto entre Israel y Hamás, incluso en medio de un frágil alto el fuego— podrían estar relacionados”.

"Este tipo de puntos conflictivos han hecho que las personas de uniforme, ya sean militares, agentes del orden público, funcionarios gubernamentales, se conviertan cada vez más en objetivos, y ese será uno de los aspectos centrales de la investigación en el futuro", añadió.

Las fuerzas del orden no han especificado hasta ahora el motivo del tiroteo.

Andrew McCabe, de CNN, afirmó que muchos soldados de la Guardia Nacional no tienen experiencia en el cumplimiento de la ley, lo que contribuyó a la "confusión" en el tiroteo, ya que podrían no saber cómo responder a un atacante armado.

“Se trata de personas que, en esencia, han sido empujadas a desempeñar una función de pseudoaplicación de la ley, la mayoría sin verdadera experiencia en ese ámbito”, dijo. “Creo que esto añade un elemento imprevisible al asunto. No sabemos cómo reaccionarían si se enfrentaran a un incidente violento en la calle con una persona armada”.

"Por lo tanto, creo que hay mucha variabilidad en la... plataforma", continuó. "Así que tendremos que esperar a ver qué otros hechos se desprenden de la investigación".

Las tropas de la Guardia Nacional llevan estacionadas en Washington DC desde el verano para ayudar al Gobierno de Trump a combatir los delitos violentos en el distrito.

Katy Tur, de MS-NOW, destacó el supuesto conflicto entre la Guardia Nacional y la Administración Trump, afirmando que miembros anónimos de la Guardia estaban confundidos sobre su despliegue en la capital, lo que el exjefe de la Policía del Capitolio, Tom Manager, pareció confirmar.

"No es ningún secreto que muchos de los miembros de la Guardia Nacional no entienden cuál es el propósito de su presencia allí", dijo Manger. "Sé que tendré interacciones breves con ellos cuando los vea ocasionalmente. Y, ya sabes, retuercen los ojos. Uno de ellos dijo que pensaba que era una pérdida de tiempo... Creo que al principio lo entendieron cuando fueron desplegados allí con recursos federales".

"Pero entonces se han retirado muchos de los recursos federales de Washington DC y, sin embargo, la Guardia Nacional se ha quedado allí", continuó. "No creo que haya tensión entre la población y la Guardia Nacional o con su presencia. Pero sí creo que muchos se preguntan por qué están allí, cuál es su propósito y cuánto tiempo van a permanecer allí".

