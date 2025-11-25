¿Quién es Dan ‘Razin’ Caine, el general “favorito” de Trump que destruyó al ISIS y ahora lidera la Operación Lanza del Sur contra Maduro?

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de noviembre, 2025

Mientras la presión contra el régimen de Nicolás Maduro alcanza su punto máximo en términos diplomáticos, militares y legales, el general Dan ‘Razin’ Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, llegó este lunes al mar Caribe para supervisar directamente la Operación Lanza del Sur, que busca desmantelar a los principales cárteles de la región, incluyendo al Cártel de los Soles chavista.

Caine, conocido por ser el general “favorito” de Trump, fue el hombre que convenció al presidente republicano de que era posible destruir al ISIS en apenas semanas en 2018, durante su primer mandato.

Durante distintos discursos públicos, Trump describió su primer encuentro con Caine, un reconocido piloto de aviones de combate F-16, como “maravilloso”, recordando que fue a Irak a llevar un mensaje navideño a las tropas y escuchar a los hombres en el terreno. En ese entonces, Trump habló francamente con Caine y otros militares de alto rango, y le pidió su opinión sobre cuanto tiempo podría llevar destruir al ISIS. Caine le dijo que unas semanas serían suficiente e incluso sobraría tiempo. Ese diálogo sucedió apenas días después de que generales estadounidenses dijeran al presidente que una operación de ese tipo podía durar años.

"'Solo los estamos atacando desde una base temporal en Siria'", afirmó Trump citando directamente las palabras de Caine. "'Pero si nos diera permiso, podríamos atacarlos por la espalda, por el costado, por todas partes, desde la base donde se encuentra ahora mismo, señor. No sabrán qué demonios les pasó'".

Desde entonces, Caine se convirtió en un militar excepcional para Trump y, desde febrero, tras su nominación a jefe del Estado Mayor Conjunto, en su general de mayor consideración.

La trayectoria de Caine es particularmente intachable. Fue uno de los pilotos encargados de proteger Washington durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando los secuestradores de Al Qaeda estrellaron aviones comerciales contra el Pentágono y el World Trade Center en Nueva York, en el peor ataque terrorista de la historia del país. También tuvo varios cargos en Washington. Fungió como director asociado de asuntos militares para la CIA de 2021 a 2024 y fue miembro de la Casa Blanca en el Departamento de Agricultura. Además, es especialista en antiterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Según AP, a pesar de las recurrentes afirmaciones de Trump de que Caine es fanático de él, sus pares militares lo describen como un profesional apolítico.

Durante esta segunda Administración Trump, Caine ya fue parte clave en el diseño y la ejecución de la operación 'Midnight Hammer’, con la que EEUU golpeó de sorpresa a Irán, dejando fuertemente afectada a sus instalaciones nucleares.

Ahora, Caine está supervisando directamente la Operación Lanza del Sur, y este martes, 25 de noviembre, visitará Trinidad y Tobago, donde se reunirá con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar. Este lunes estuvo en Puerto Rico.

“La visita se centrará en la sólida relación bilateral entre ambas naciones, el fortalecimiento de la estabilidad y la unidad regionales en torno a la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales”, describió la Embajada estadounidense en Puerto España.

La presencia de Caine en el Caribe, a kilómetros de Venezuela, eleva las expectativas sobre potenciales ataques estadounidenses en territorio venezolano con el fin de golpear infraestructura del Cártel de los Soles y presionar directamente a Maduro, sobre quien pesa una acusación por narcotráfico en EEUU y una recompensa de $50.000.000, la más alta de la historia del país.

El Cártel de los Soles, una organización designada oficialmente como terrorista, está liderada por Maduro, su segundo al mando, Diosdado Cabello; y una red de generales venezolanos que colaboran con los principales cárteles del hemisferio. Según las agencias de seguridad estadounidenses, alrededor del 24% de la cocaína que se trafica globalmente pasa por Venezuela.

Según el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, la designación del Cártel de los Soles como organización narcoterrorista permite a la Administración Trump una ampliación de las opciones para combatir el tráfico de estupefacientes y también a Maduro.

Según el New York Times, Trump ya aprobó misiones clandestinas de la CIA en Venezuela en varios niveles, hasta potenciales operaciones especiales para asesinar a los cabecillas del Cártel de los Soles, incluido Maduro.

Con Caine a la cabeza de ‘Lanza del Sur’, el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde los sesenta, la presión contra Maduro está en su punto más alto hasta ahora, y algunos analistas ya consideran que los ataques contra Venezuela y su infraestructura clave son “inminentes”.

En este contexto, Axios reportó que Trump está listo para conversar con Maduro. Sin embargo, según funcionarios de la Casa Blanca, la diferencia es que, en esta ocasión, Washington no está interesado en darle más tiempo al dictador chavista, que en varias ocasiones logró sobrevivir a la presión exterior para perpetuarse en el poder con puño de hierro.