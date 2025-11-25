Venezuela amenaza a las aerolíneas internacionales: reanudar los vuelos o perder sus permisos

Publicado por Diane Hernández 25 de noviembre, 2025

El régimen de Nicolás Maduro emitió al final de este lunes un ultimátum a las aerolíneas internacionales para que reanuden sus vuelos hacia Venezuela en un plazo de 48 horas, advirtiendo que quienes no cumplan podrían enfrentar la revocación de sus permisos de operación.

La medida llega tras la suspensión de múltiples rutas hacia Caracas debido a alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos y Europa ante el aumento de la actividad militar en la región.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) comunicó la advertencia luego de que compañías como Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP Air Portugal, Gol, Avianca, Latam, Caribbean Airlines y Turkish Airlines suspendieran vuelos hacia y desde Venezuela, de acuerdo a los reportes de medios nacionales.

Dentro de las afectaciones destacan Air Europa, una de las últimas en sumarse al paro, que canceló sus cinco vuelos semanales entre Madrid y Caracas "hasta nuevo aviso", mientras Iberia prolongó la suspensión de su ruta hasta al menos el 1 de diciembre. Turkish Airlines también informó la cancelación de sus servicios entre el 24 y el 28 de noviembre.

Estas medidas responden a alertas de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU y la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), que recomendaron a las aerolíneas evitar el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe debido a riesgos relacionados con la seguridad y la presencia militar en la zona. La región de información de vuelo de Maiquetía (FIR SVZM) cubre el espacio aéreo venezolano y parte del Caribe, y se mantiene bajo advertencia hasta al menos el 1 de diciembre.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que representa a más de 350 aerolíneas, alertó que el ultimátum podría afectar negativamente la ya reducida conectividad de Venezuela, considerada una de las más bajas de la región. La organización recordó que las suspensiones son medidas temporales derivadas de análisis de riesgo rigurosos y pidió mayor cooperación y claridad por parte del régimen sobre los criterios de seguridad para el retorno de operaciones.