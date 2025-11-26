Trump pide votar “por el guerrero MAGA” Matt Van Epps para las elecciones especiales del 7.º Distrito Congresional de Tennessee

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump pidió públicamente este martes apoyar al candidato republicano y excomisionado de Servicios Generales de Tennessee, Matt Van Epps, para las elecciones especiales del 7.º Distrito Congresional de dicho estado. El evento electoral tiene lugar en un momento en el que el Partido Republicano teme que el escaño en juego termine siendo ocupado por la candidata demócrata Aftyn Behn, luego de los duros resultados sufridos en las últimas elecciones de alcaldías y gobernaciones, en las que los demócratas conquistaron un triunfo que diferentes analistas políticos consideraron como un claro llamado de atención al actual gobierno.

“Pido a todos los America First Patriots en el 7.º Distrito Congresional de Tennessee, que aún no hayan votado, que por favor SALGAN Y VOTEN por el guerrero MAGA Matt Van Epps mañana, 26 de noviembre, el último día para votar anticipadamente en persona. ¡Ustedes pueden asegurar esta elección para Matt! POR FAVOR VOTEN POR MATT VAN EPPS, quien cuenta con mi Respaldo Completo y Total. Las urnas cierran a las 12:00 P.M. del mediodía en la mayor parte de TN-07, y cada voto cuenta. SI ESTÁN EN LA FILA A LAS 12 P.M., QUÉDENSE EN LA FILA, ¡Y DEBEN PERMITIRLES VOTAR! TN-07: La votación anticipada termina el 26 de noviembre, y el día de la elección es el 2 de diciembre. ¡SALGAN Y VOTEN POR MATT VAN EPPS — NUNCA LOS DEFRAUDARÁ! Encuentren su centro de votación anticipada en: https://swampthevoteusa.com/tennessee/”, escribió Trump a través de su cuenta de Truth Social.

El escaño quedó oficialmente vacante el pasado 20 de julio, luego de que el representante republicano Mark Green decidiera renunciar para eventualmente asumir un empleo en el sector privado. El 7.º Distrito Congresional ha sido históricamente una plaza segura para los republicanos, tomando en cuenta que los candidatos de dicho partido han mostrado un gran rendimiento en los últimos años, al punto en que Green llegó a ganar por dos dígitos en la elección anterior. De hecho, el presidente Trump arrasó por más de 22 puntos en este distrito en las elecciones presidenciales del 2024, en las cuales enfrentó a la candidata demócrata y entonces vicepresidenta, Kamala Harris.