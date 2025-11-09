Tennessee: al menos un muerto y dos heridos graves en un accidente de helicóptero médico de LifeFlight

Publicado por Williams Perdomo 9 de noviembre, 2025

Un helicóptero que prestaba servicio en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt se estrelló este sábado en Tennessee. El hecho dejó una persona muerta y dos heridos.

La información fue confirmada por el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, que detalló que a bordo se encontraban tres miembros de la tripulación.

"Trágicamente, uno de ellos perdió la vida y los otros dos se encuentran en estado crítico, recibiendo atención en el Hospital de la Universidad de Vanderbilt. No había ningún paciente a bordo en el momento del incidente", dijo el centro en un breve comunicado.

" data-width="auto">

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte explicó que helicóptero se estrelló cerca de Lebanon, Tennessee, una localidad a unos 48 kilómetros al este de Nashville, en el condado de Wilson.

Según The New York Times, la Junta de Seguridad del Transporte anunció que investiga el accidente. Entre tanto, la Oficina del Sheriff del Condado de Wilson informó de que la Administración Federal de Aviación (FAA) también investiga el hecho.