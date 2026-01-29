El Real Madrid jugará la repesca de la Liga de Campeones tras perder ante el Benfica

El Benfica derrotó al Madrid en un partido de leyenda.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 28 de enero, 2026

(AFP) Jose Mourinho condenó a su ex equipo a acabar noveno en la fase de Liga, ya que su Benfica venció Real Madrid por 4-2 en la Liga de Campeones el miércoles, con un gol de cabeza del portero Anatoliy Trubin en el tiempo añadido que mantiene a los portugueses vivos en la competición.

Una tercera derrota de la campaña para el Madrid, unida a las victorias de Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City, significó que el Madrid se quedó fuera de los ocho primeros y tendrá que jugar la eliminatoria a doble partido.

"Sabíamos de dónde veníamos, a lo que veníamos, lo difícil que iba a ser, y obviamente nos pudo", dijo a Movistar el nuevo entrenador madridista, Álvaro Arbeloa.

"Creo que estuvimos lejos del nivel que tenemos que mostrar".

"Lo he dicho estos días: tenemos mucho que mejorar".

El Benfica, por su parte, no le hará ascos a los partidos extra después de que el guardameta Trubin cabeceara sensacionalmente un gol en el minuto 98 para arrebatarle la última plaza de clasificación por diferencia de goles.

Antes,Kylian Mbappe anotó un doblete, mientras que Andreas Schjelderup marcó dos goles y Vangelis Pavlidis transformó un penalti para los anfitriones.

Para Mourinho, que entrenó al Madrid entre 2010 y 2013, fue la primera victoria a la segunda contra su antiguo club desde que lo dejó.

"Creo que fue merecido, realmente merecido... para el Benfica es un prestigio increíble ganar al Real Madrid", dijo Mourinho.

El sorteo del viernes desvelará si el Benfica se enfrenta en la revancha al Madrid o al Inter de Milán, décimo clasificado, con el que Mourinho ganó la competición en 2010.

"No puedo decir que prefiero uno u otro porque ir a Madrid me gusta mucho y no he ido, ir a Milán me gusta mucho y tampoco voy", dijo.

"Madrid e Inter son equipos que pueden ganar la Champions, y nosotros somos un equipo que como mucho puede hacer algo increíble".

El Benfica creyó que le habían pitado un penalti al cuarto de hora, cuando el árbitro señaló el punto de penalti tras una entrada por detrás de Jude Bellingham sobre Gianluca Prestianni, pero la decisión fue anulada.

Mourinho se quedó negando con la cabeza de nuevo momentos más tarde como Prestianni apareció en el espacio a la izquierda de la caja de Madrid y la forma de un buen esfuerzo curling para que Thibaut Courtois necesitó todo su marco de dos metros para inclinar en el crossbar.

El equipo de Mourinho, sin embargo, pronto pagó por su despilfarro como Mbappe subió su cuenta de la Liga de Campeones este término a 12 goles con un cabezazo en el poste trasero clínica en el half-hour.

Sin embargo, el Madrid pagó el exceso de confianza cuando los portugueses les sorprendieron a la contra seis minutos después de su primer gol.

Un gol histórico

Raúl Asencio fue el único jugador de camiseta azul marino en la mitad de Madrid como Benfica lanzó en un contra, pero el español se quedó resbalando y deslizándose sobre el césped como Pavlidis pasó por delante de él y centró para Schjelderup cabecear a casa.

Los locales se adelantaron en el marcador después de que Aurelien Tchouameni fuera penalizado por un tirón de camiseta a Nicolas Otamendi en un saque de esquina y Pavlidis lanzó la pena máxima directamente al centro a los cinco minutos del tiempo añadido.

Los locales recuperaron el balón y se lanzaron al ataque en el minuto 54. Schjelderup volvió a rematar con precisión tras superar a Asencio en la frontal del área.

Rodrygo Goes sustituyó al ineficaz Franco Mastantuono inmediatamente después, y el brasileño combinó en la banda con Arda Guler para habilitar al desmarcado Mbappe, que remató con acierto desde 15 metros en el minuto 58.

El reloj marcó los últimos 20 minutos con todo aún en la balanza y la presencia del Benfica en la eliminatoria fluctuando con los resultados en el resto de Europa.

Con la ayuda del Madrid, que se quedó con nueve por las expulsiones de última hora de Asencio y Rodrygo, el Benfica parecía abocado a un desengaño, ya que ocupaba el puesto 25, empatado a nueve puntos con el Marsella, pero con menos goles a favor.

El Estadio da Luz estalló en el tiempo añadido cuando Trubin se convirtió en el héroe más improbable al cabecear un lanzamiento de falta y dar la clasificación al Benfica.

"Tuvimos suerte en una jugada a balón parado en la que Trubin, con dos metros de altura, sube y marca un gol fantástico, un gol histórico, un gol que estuvo a punto de hacer vibrar a todo el estadio... y creo que fue muy merecido para nosotros", dijo Mourinho.