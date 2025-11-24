El General Caine viajará este lunes a uno de los buques desplegados en el Caribe mientras crece la presión contra Maduro

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de noviembre, 2025

El presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos, el general Dan Caine, irá este lunes de visita a Puerto Rico y a uno de los buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe, en una gira que el Pentágono describe como un gesto de apoyo a las tropas antes de Acción de Gracias, pero que ocurre en un momento de máxima presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

Caine, de acuerdo con diversos reportes, es el principal arquitecto de la Operación Southern Spear, considerado el mayor despliegue naval estadounidense en el Caribe desde al menos 1962. Bajo su guardia, Estados Unidos ha enviado aproximadamente 15.000 militares, el portaaviones Gerald R. Ford, destructores, cruceros y unidades anfibias posicionadas entre 50 y 100 millas de las costas venezolanas.

Aunque la Administración Trump públicamente presenta la operación en el Caribe como una misión antinarcóticos, la ubicación de los buques, muy próximos a Venezuela, revela una estrategia más amplia de presión sobre el dictador Maduro, acusado por EEUU de narcoterrorismo.

El Pentágono, hasta la fecha, ha confirmado 21 ataques contra lanchas rápidas que considera operadas por “narcoterroristas”.

La visita del general llega mientras la Casa Blanca evalúa nuevas fases de su campaña militar contra el Cártel de los Soles, una estructura criminal declarada oficialmente como narcoterrorista trasnacional que tiene su sostén en la cúpula militar venezolana. A esta red se suma la expansión del ya lamentablemente célebre Tren de Aragua, la megabanda surgida en cárceles venezolanas y hoy presente en varios países del hemisferio, incluyendo EEUU, la cual también forma parte del ecosistema criminal que, según diversas investigaciones, es tolerado o instrumentalizado por el régimen socialista de Maduro y su séquito.

Según fuentes citadas por el New York Times, el presidente Donald Trump ya aprobó planes de operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela, además de autorizar contactos indirectos con el régimen chavista que, en un momento, incluyeron una oferta de Maduro para dejar el poder tras dos años, propuesta que, finalmente, fue rechazada por Washington, que considera inaceptable cualquier retraso de Maduro para salir del poder.

En este contexto, la presencia de Caine en los buques desplegados en el Caribe adquiere un peso particular. Ya que aviva los potenciales escenarios de escalamiento que estudia la Administración, entre las que se destacan operaciones cibernéticas, sabotajes limitados, acciones psicológicas o ataques selectivos contra infraestructura del narcotráfico ligada al aparato de poder venezolano.