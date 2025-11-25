Trump lanza la ‘Misión Génesis’, un ambicioso plan para acelerar la innovación en inteligencia artificial

Publicado por Joaquín Núñez 24 de noviembre, 2025

Donald Trump anunció un proyecto para impulsar la "innovación y el descubrimiento" de inteligencia artificial (IA). Se trata de la 'Misión Génesis', que busca acelerar el progreso científico de la IA para "reforzar la seguridad nacional, dominio tecnológico y el liderazgo estratégico global de Estados Unidos".

Según un comunicado difundido por la Casa Blanca, el proyecto tiene el objetivo de "expandir dramáticamente la productividad, el impacto de la investigación y el desarrollo federales dentro de una década".

A su vez, menciona una "movilización histórica de recursos" para "automatizar el diseño de experimentos, acelerar las simulaciones y generar modelos predictivos que aceleran la productividad de la investigación y el desarrollo federal".

De acuerdo con el citado comunicado, diversas agencias participarán de la iniciativa, incluidos el Departamento de Energía, actualmente dirigido por Chris Wright. El esfuerzo también incluye a la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Wright habló sobre el proyecto el lunes y subrayó que mejorará la vida a todos los estadounidenses: "¿Qué impulsa la innovación y la mejora? Impulsa la eficiencia. Queremos que el Gobierno federal funcione mejor, que trabaje más rápido, con mayor precisión y eficiencia para el pueblo estadounidense, y queremos que la economía estadounidense haga lo mismo. ¿Y qué se obtiene con ello? Más producción, menos costes y precios más bajos".

"El presidente Trump está adoptando un enfoque revolucionario en materia de investigación científica, aprovechando el poder de la inteligencia artificial para impulsar a Estados Unidos hacia la edad de oro de la innovación", afirmó Michael Kratsios, asistente del presidente para Ciencia y Tecnología y director de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca.

"La misión Génesis conecta datos científicos de primer orden con la inteligencia artificial estadounidense más avanzada para lograr avances revolucionarios en medicina, energía, ciencia de los materiales y otros campos", añadió.