Elissa Slotkin reconoce que ninguna orden de Trump al Ejército fue ilegal, pero le responsabiliza de las amenazas que recibe

Publicado por Santiago Ospital 24 de noviembre, 2025

La representante Elissa Slotkin reconoció que ninguna de las órdenes de Donald Trump al Ejército habían sido ilegales, en medio de la polémica por un video en que la demócrata y cinco colegas de partido dicen a los militares que deben negarse a obedecer "órdenes ilegales". En la publicación, ninguno de los congresistas azules menciona ninguna orden específica.

"No tengo conocimiento de nada ilegal… pero sin duda se están llevando a cabo malabares legales con los ataques en el Caribe y todo lo relacionado con Venezuela", sostuvo Slotkin durante una entrevista en This Week de ABC.

Sin embargo, la senadora sostuvo que su preocupación no era "hipotética": "En su última Administración, [Trump] pidió al secretario de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto que dispararan a los pies de manifestantes desarmados". La periodista Martha Raddatz desmintió la declaración en vivo, señalando que el exsecretario Mark Esper, quien relató el episodio, había dicho que el republicano "sugirió" pero no ordenó los disparos.

Raddatz insistió en que el video de los demócratas parecía indicar que el presidente había realizado alguna orden ilegal, y preguntó por qué los demócratas no habían dicho, en cambio: "Si te preocupa que algo pueda ser ilegal, debes hacer esto".

Slotkin replicó que era "solo una declaración amplia", y citó los juicios de Nuremberg y a la película a Few Good Men como ejemplos de rangos bajos juzgados por seguir órdenes. Insistió, asimismo, en que había recibido mensajes de oficiales jóvenes que dudaban de la legalidad de las órdenes que habían recibido.

Los demócratas denuncian amenazas y responsabilizan a Trump

Los autores del video, todos con experiencia militar, aseguraron haber recibido amenazas tras su publicación. Slotkin hizo lo propio en la entrevista del fin de semana, apuntando directamente contra Trump:

"El clima se establece desde arriba… así que, si el presidente dice cosas así, imagínense lo que hace la gente sobre el terreno, las llamadas a nuestra oficina, a nuestros equipos, las llamadas a la policía".

Aludió así a una publicación de Trump en la que el presidente reaccionó al video demócrata publicando: "¡COMPORTAMIENTO SEDICICIOSO, castigable con la MUERTE!". "El presidente cuestionó una frase de un video y pidió nuestra muerte. Creo que eso es inapropiado, ya seas demócrata, republicano o independiente", comentó Slotkin.

Durante la semana, una portavoz de Slotkin aseguró que la senadora había recibido una amenaza de bomba. Otros cuatro congresistas también denunciaron amenazas de bomba.

La Casa Blanca salió el mismo jueves de la publicación de Trump a asegurar que el mandatario simplemente exigía responsabilidades, pero no la ejecución de miembros del Congreso. El propio presidente reforzó luego este mensaje, asegurando que no los estaba "amenazando de muerte".

En las últimas horas, insistió en que los demócrata debían ser juzgados, pero no volvió a aludir a la pena máxima:

“Los traidores que ordenaron a los militares que desobedecieran mis órdenes deberían estar en la cárcel ahora mismo, no dando vueltas por las cadenas de noticias falsas intentando explicar que lo que dijeron está bien. ¡No lo estaba, y nunca lo estará! Fue sedición al más alto nivel, y la sedición es un delito mayor. ¡No puede haber otra interpretación de lo que dijeron!”.

"Muchísimos grandes juristas coinciden en que los traidores demócratas que ordenaron a los militares que desobedecieran mis órdenes como presidente han cometido un delito de graves proporciones", insistió poco después.