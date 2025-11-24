Trump destaca una relación "extremamente fuerte" con China tras una llamada con Xi

Publicado por Williams Perdomo 24 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump elogió el lunes la relación "extremadamente fuerte" entre Estados Unidos y China tras conversar con su homólogo Xi Jinping, pero no hizo mención al controvertido tema de Taiwán.

La declaración de Trump confirmó que visitará China en abril y que Xi irá a Washington más tarde en 2026. Sin embargo, a diferencia del comunicado oficial chino que describió a Taiwán como un tema destacado durante la llamada, Trump no se refirió a la disputa.

Xi expresó a Trump durante la llamada que ambos países deben "mantener el impulso" actual de sus relaciones, tras el encuentro de los dos dirigentes en Corea del Sur a finales de octubre, reportó Xinhua.

"Esta llamada fue un seguimiento de nuestra reunión altamente exitosa en Corea del Sur, hace tres semanas. Desde entonces, ha habido avances significativos de ambos lados para mantener nuestros acuerdos actualizados y precisos. Ahora podemos enfocarnos en la visión general", dijo Trump en un mensaje publicado en Truth Social.

El encuentro de Trump con Xi el mes pasado fue seguido muy de cerca por todo el mundo, en plena guerra comercial entre las dos principales economías del planeta.

Desde aquel encuentro, "las relaciones sino-estadounidenses se han mantenido globalmente estables y han seguido mejorando", añadió Xi, según Xinhua.