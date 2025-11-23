EEUU y Ucrania destacan los "buenos progresos" de las conversaciones en Ginebra
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, llegó el domingo a Ginebra, donde se reúnen responsables ucranianos, estadounidenses y europeos para debatir el plan de Donald Trump para Ucrania.
El secretario de Estado, Marco Rubio, y el negociador de Ucrania, Andrii Yermak, destacaron el domingo los "buenos progresos" en las conversaciones en curso en Ginebra sobre el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia.
"Hemos logrado muy buenos avances y avanzamos hacia la paz justa y duradera que el pueblo ucraniano merece", dijo Yermak a los periodistas, mientras que Rubio afirmó sobre las conversaciones, que continuaron hasta la noche, que eran "probablemente las más productivas y significativas... hasta ahora en todo este proceso".
Trump da plazo hasta el jueves para que Ucrania acepte el acuerdo de paz
El Gobierno de Donald Trump presenta ahora el plan de 28 puntos como "un marco para las negociaciones", cuyo objetivo es poner fin al conflicto provocado por la invasión rusa de 2022.
El presidente Trump asegura que no es su propuesta final
“No, no es mi oferta final”, dijo Trump a los periodistas mientras afirmaba que se dirigía a reunirse con el exgolfista profesional Jack Nicklaus en el campo de golf de la Base Conjunta Andrews.
“Queremos lograr la paz. Esto debería haber ocurrido hace mucho tiempo. La guerra de Ucrania con Rusia nunca debió haber sucedido. Si yo fuera presidente, nunca habría ocurrido. Estamos tratando de ponerle fin. De una manera u otra, tenemos que terminarla”, añadió el mandatario republicano.