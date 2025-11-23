EEUU y Ucrania destacan los "buenos progresos" de las conversaciones en Ginebra

Publicado por Williams Perdomo 23 de noviembre, 2025

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el negociador de Ucrania, Andrii Yermak, destacaron el domingo los "buenos progresos" en las conversaciones en curso en Ginebra sobre el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia.

"Hemos logrado muy buenos avances y avanzamos hacia la paz justa y duradera que el pueblo ucraniano merece", dijo Yermak a los periodistas, mientras que Rubio afirmó sobre las conversaciones, que continuaron hasta la noche, que eran "probablemente las más productivas y significativas... hasta ahora en todo este proceso".

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, llegó el domingo a Ginebra, donde se reúnen responsables ucranianos, estadounidenses y europeos para debatir el plan de Donald Trump para Ucrania.

El Gobierno de Donald Trump presenta ahora el plan de 28 puntos como "un marco para las negociaciones", cuyo objetivo es poner fin al conflicto provocado por la invasión rusa de 2022.