Guerra psicológica: EEUU consideró bombardear Caracas con panfletos que ofrecen una recompensa millonaria por Maduro, en su cumpleaños

Publicado por Agustina Blanco 22 de noviembre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump analizó la posibilidad de ejecutar una operación de guerra psicológica contra Nicolás Maduro que consistiría en lanzar miles de panfletos desde aviones militares estadounidenses sobre Caracas.

Según fuentes al tanto de las discusiones internas, la acción aún no cuenta con autorización definitiva, pero se planteó programarla para el domingo 23 de noviembre, día en que Maduro cumple 63 años, de acuerdo a lo que reseña el Washington Post.

El contenido de los panfletos destaca por la recompensa de 50 millones de dólares que el Departamento de Justicia (DOJ) ofrece desde agosto por información que lleve al arresto y condena de Maduro, duplicando así la suma anterior de 25 millones.

La acusación contra Maduro



La acusación formal contra él data de 2020 y lo señala por cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción.

Esta posible misión formaría parte de la campaña de “máxima presión” que Washington mantiene Trump y que se ha intensificado este último tiempo.

En esa línea, en los últimos meses, la Marina estadounidense ha desplegado un importante contingente de buques en el Caribe y ha llevado a cabo operaciones que, según el Pentágono, han causado la muerte de más de 80 presuntos narcotraficantes desde septiembre.

El cumpleaños de Maduro



El momento elegido —el cumpleaños de Maduro— no sería casual: buscaría maximizar el impacto psicológico y enviar un mensaje directo al entorno del gobernante venezolano. La táctica de lanzar panfletos desde el aire tiene antecedentes históricos en operaciones estadounidenses, como las campañas previas en Irak en 2003 o durante la intervención en Panamá de 1989 contra Manuel Noriega.

No es un presidente legítimo

Estados Unidos y más de cincuenta países sostienen que Maduro perdió las elecciones presidenciales de julio de 2024 y no lo reconocen como presidente legítimo. Aunque la Casa Blanca y el Pentágono han declinado comentar sobre esta planificación específica, la idea refleja la voluntad de la actual Administración de mantener e incrementar la presión sobre Caracas sin llegar, por ahora, a una intervención militar directa sobre territorio venezolano.