Crisis en Irán: al menos seis muertos en protestas masivas por el alto costo de la vida

Publicado por Víctor Mendoza 1 de enero, 2026

Al menos seis personas murieron en Irán en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del régimen y manifestantes, según informaron este jueves medios estatales, en el marco de una nueva ola de protestas desatada por el colapso del poder adquisitivo y el deterioro económico sostenido que atraviesa el país.

Las agencias estatales e internacionales también reportaron que al menos 30 personas fueron detenidos en los últimas horas.

Las movilizaciones comenzaron el domingo en Teherán, cuando comerciantes cerraron sus tiendas en señal de protesta por la inflación descontrolada, la constante depreciación del rial y el estancamiento de la economía. Las protestas se extendieron luego a universidades y a distintas regiones del país, evidenciando un malestar social que trasciende sectores puntuales.

La República Islámica arrastra desde hace años una crisis económica estructural marcada por el encarecimiento de los productos básicos y la pérdida crónica del valor de su moneda. En diciembre, la inflación interanual alcanzó en promedio el 52%, según cifras oficiales del Centro de Estadísticas, un dato que refleja la erosión constante del nivel de vida de la población.

El jueves se registraron enfrentamientos en varias ciudades medianas. En Lordegan, en el suroeste del país, al menos dos civiles murieron, informó la agencia Fars, vinculada al aparato de seguridad del régimen. La misma fuente habló de actos vandálicos, daños materiales significativos y múltiples detenciones.

En Azna, en la provincia occidental de Lorestán, otras tres personas murieron durante choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, según Fars. La agencia calificó a los participantes como “alborotadores” y afirmó que el enfrentamiento se produjo tras un ataque a una comisaría, un lenguaje habitual de los medios oficiales para deslegitimar las protestas.

Además, un miembro de las fuerzas de seguridad murió en incidentes registrados en Kuhdasht, también en el oeste. La televisión estatal informó que se trataba de un integrante del Basij, una milicia paramilitar integrada por voluntarios y subordinada a los Guardianes de la Revolución, el brazo ideológico y represivo del régimen. Según las autoridades locales, trece policías resultaron heridos por lanzamientos de piedras.

Por ahora, las protestas no han alcanzado la magnitud de las masivas movilizaciones de finales de 2022, desencadenadas por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini tras ser detenida por violar el estricto código de vestimenta islámico. Aquella ola de protestas fue reprimida con extrema dureza y dejó cientos de muertos.

En medio de la tensión, el mandatario Masud Pezeshkian reconoció implícitamente la gravedad de la crisis al advertir que, “desde un punto de vista islámico”, si el gobierno no resuelve los problemas económicos de la población, “acabará en el infierno”. Pese a ello, las autoridades han alternado mensajes de aparente comprensión con advertencias represivas.

El fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad, advirtió que cualquier intento de convertir las protestas en “inseguridad” o en escenarios “concebidos en el extranjero” será respondido con firmeza, una fórmula recurrente del régimen para justificar la represión y atribuir el descontento interno a conspiraciones externas.

En ese contexto, la agencia Tasnim, además de informar sobre la detención de al menos 30 personas en el oeste de Teherán, también aseguró que otras siete fueron arrestadas por presuntos vínculos con grupos opositores en Estados Unidos y Europa.

Mientras tanto, el rial ha perdido más de un tercio de su valor frente al dólar en el último año y la inflación de dos dígitos continúa erosionando el poder adquisitivo, alimentando un descontento social que el régimen parece incapaz —o no dispuesto— a resolver por vías políticas y económicas.

Este artículo fue publicado con información de AFP