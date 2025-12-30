Illinois exige guardar las armas bajo llave a partir del 1 de enero de 2026
La violación de la ley puede acarrear multas civiles de hasta 10.000 dólares, que se destinarán al Fondo de Salud Mental del estado.
Una nueva ley de almacenamiento seguro de armas, SB 0008, entrará en vigor en Illinois el 1 de enero de 2026, exigiendo que los propietarios de armas guarden sus armas bajo llave y que denuncien dentro de las 48 horas cualquier arma perdida o robada.
La legislación, conocida como Ley de Almacenamiento Seguro, establece que ningún propietario de armas debe permitir que menores, personas en riesgo o personas legalmente prohibidas tengan acceso a un arma a menos que esté asegurada en un contenedor cerrado con llave, inaccesible para otros usuarios no autorizados.
La violación de la ley puede acarrear multas civiles de hasta 10.000 dólares, que se destinarán al Fondo de Salud Mental del estado.
Contexto y respaldo
El proyecto de ley responde a un estudio de la Universidad Johns Hopkins (2018), que encontró que más de la mitad de los propietarios de armas en EEUU no guardan sus armas de manera segura, lo que aumenta el riesgo de accidentes y acceso indebido.
Grupos de control de armas como Giffords han elogiado la medida, calificando a Illinois con una 'A' por implementar estas restricciones, mientras que Everytown for Gun Safety lo clasifica como el tercer estado más estricto del país en control de armas.
Estadísticas recientes
A pesar de los controles existentes, la violencia armada persiste: durante el reciente fin de semana de Navidad, al menos 28 personas fueron baleadas en Chicago, incluyendo ocho asesinadas la noche de Navidad.
Sociedad
Chicago: al menos 28 personas tiroteadas durante el puente de Navidad
Carlos Dominguez
La Ley de Almacenamiento Seguro busca reducir accidentes y accesos indebidos a armas, especialmente en hogares con menores o personas prohibidas legalmente, y establece un marco legal claro para responsabilizar a los propietarios que no cumplan.
Se espera que el cumplimiento de la ley tenga un efecto positivo en la seguridad pública y que las multas recaudadas apoyen servicios de salud mental.
Otras leyes que entran en vigor en Illinois en 2026
Protección a víctimas de trata y servidumbre involuntaria.
La ley SB 2323 establece un sistema estatal de respuesta para apoyar a los sobrevivientes de trata de personas, coordinando servicios y asistencia. En tanto, HB 2602 elimina el plazo de prescripción para los delitos de servidumbre involuntaria y trata de personas, permitiendo que estos crímenes puedan ser perseguidos sin límite de tiempo.
Agresiones sexuales y derechos de las víctimas.
Un paquete de leyes refuerza la protección a las víctimas de delitos sexuales. HB 1302 fortalece los procedimientos para reportar agresiones sexuales y violencia doméstica. HB 2548 prohíbe los kits de recolección de pruebas autoadministrados, buscando garantizar exámenes médicos adecuados. HB 3671 facilita el enjuiciamiento por la difusión no consensuada de imágenes sexuales, mientras que HB 0371 amplía la protección de las víctimas frente a prácticas engañosas durante investigaciones criminales.
Otros cambios en seguridad y justicia.
Entre las nuevas disposiciones, SB 1563 permitirá a la policía remover con mayor rapidez a ocupantes ilegales de propiedades. SB 0024 elimina los periodos de espera para reportar personas desaparecidas y obliga a registrar los casos en bases de datos federales. Además, HB 314 crea un fondo público para cubrir los gastos veterinarios de agentes caninos retirados.