Illinois exige guardar las armas bajo llave a partir del 1 de enero de 2026

Publicado por Diane Hernández 30 de diciembre, 2025

Una nueva ley de almacenamiento seguro de armas, SB 0008, entrará en vigor en Illinois el 1 de enero de 2026, exigiendo que los propietarios de armas guarden sus armas bajo llave y que denuncien dentro de las 48 horas cualquier arma perdida o robada.

La legislación, conocida como Ley de Almacenamiento Seguro, establece que ningún propietario de armas debe permitir que menores, personas en riesgo o personas legalmente prohibidas tengan acceso a un arma a menos que esté asegurada en un contenedor cerrado con llave, inaccesible para otros usuarios no autorizados.

La violación de la ley puede acarrear multas civiles de hasta 10.000 dólares, que se destinarán al Fondo de Salud Mental del estado.

Contexto y respaldo

El proyecto de ley responde a un estudio de la Universidad Johns Hopkins (2018), que encontró que más de la mitad de los propietarios de armas en EEUU no guardan sus armas de manera segura, lo que aumenta el riesgo de accidentes y acceso indebido.

Grupos de control de armas como Giffords han elogiado la medida, calificando a Illinois con una 'A' por implementar estas restricciones, mientras que Everytown for Gun Safety lo clasifica como el tercer estado más estricto del país en control de armas.

Estadísticas recientes

A pesar de los controles existentes, la violencia armada persiste: durante el reciente fin de semana de Navidad, al menos 28 personas fueron baleadas en Chicago, incluyendo ocho asesinadas la noche de Navidad.

La Ley de Almacenamiento Seguro busca reducir accidentes y accesos indebidos a armas, especialmente en hogares con menores o personas prohibidas legalmente, y establece un marco legal claro para responsabilizar a los propietarios que no cumplan.

Se espera que el cumplimiento de la ley tenga un efecto positivo en la seguridad pública y que las multas recaudadas apoyen servicios de salud mental.