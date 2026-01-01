Irán cerró 2025 con más de 2.200 ejecuciones: el año más letal en medio de protestas y crisis

Publicado por Diane Hernández 1 de enero, 2026

Irán concluyó 2025 inmerso en una de las etapas más violentas de su historia reciente. Según datos difundidos el 31 de diciembre por el Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI), el régimen ejecutó a más de 2.200 personas durante el año, marcando el período más sangriento en los 37 años de mandato del ayatolá Ali Jamenei.

Solo en diciembre se registraron 376 ahorcamientos, una cifra sin precedentes que coronó un año caracterizado por una aceleración drástica de las ejecuciones estatales. El NCRI afirmó que el número total de ejecuciones en 2025 duplicó ampliamente las cifras de años anteriores: fue un 120 % superior a 2024 (1.006), un 160 % mayor que en 2023 (853) y casi un 280 % más alto que en 2022 (582).

La presidenta electa del NCRI, Maryam Rajavi, calificó la ola de ejecuciones como un "crimen organizado" y un "crimen contra la humanidad", y sostuvo que los ahorcamientos masivos reflejan el miedo del régimen a una población enfurecida y a una sociedad que describió como "explosiva".

Expansión territorial y escalada final

El informe indicó que las ejecuciones se llevaron a cabo en 97 ciudades de 31 provincias, frente a las 77 del año anterior, lo que el grupo opositor interpretó como un intento deliberado de extender el terror a escala nacional. El NCRI advirtió además que la cifra real podría ser mayor, debido a las dificultades para documentar ejecuciones en prisiones remotas y localidades pequeñas.

La segunda mitad del año resultó particularmente letal: en los últimos seis meses, el número de ejecuciones más que duplicó al registrado en la primera mitad, culminando en el pico de diciembre.

Mujeres, menores y ejecuciones públicas Entre los ejecutados se encontraban al menos 64 mujeres, casi el doble que el año anterior, así como seis "delincuentes juveniles", según el informe. También se documentaron 13 ejecuciones públicas en 2025, casi tres veces más que en 2024, una práctica descrita como una forma explícita de intimidación estatal.

​Las víctimas abarcaron edades desde los 18 hasta los 71 años. De los 881 prisioneros cuyas edades pudieron confirmarse, la edad promedio fue de 36 años.

Presos políticos y sentencias de muerte

El NCRI alertó sobre un aumento significativo de sentencias de muerte contra presos políticos acusados de pertenecer a la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI/MEK). Según el grupo, 18 prisioneros, de entre 22 y 68 años, permanecen actualmente en el corredor de la muerte tras recibir condenas este año o tras la confirmación de sus sentencias por la Corte Suprema.

La oposición también denunció un juicio en ausencia contra 104 miembros y funcionarios de la Resistencia, que, según advirtió, allana el camino para nuevas ejecuciones y actos represivos, al calificar incluso la participación en manifestaciones en el extranjero como 'baghy' (rebelión armada), un delito castigado con la pena de muerte.

Resistencia interna y contexto de crisis

Pese a la represión, el NCRI destacó una expansión "sin precedentes" del movimiento contra las ejecuciones dentro del país. La campaña 'No a los martes de ejecuciones' alcanzó su semana 101, con huelgas de hambre semanales en 55 cárceles.

Las cifras se conocieron mientras Irán atravesaba su cuarto día consecutivo de disturbios nacionales, con huelgas de comerciantes, protestas estudiantiles y enfrentamientos callejeros en Teherán y otras ciudades, en un contexto marcado por el colapso del rial y la inflación creciente.

Un informe independiente de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) documentó al menos 1.922 ejecuciones hasta el 20 de diciembre, sin contabilizar los últimos 11 días del año, período en el que, según el NCRI, se produjo una fuerte escalada.