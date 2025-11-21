“Operación Barrido del Pantano”: Nueva Orleans se prepara para la llegada de 250 agentes federales en una gran ofensiva contra la inmigración ilegal

Publicado por Agustina Blanco 21 de noviembre, 2025

Nueva Orleans será la próxima gran ciudad en recibir un despliegue masivo de fuerzas federales de inmigración, según informa The Hill.

A partir del 1 de diciembre comenzará la denominada “Operación Barrido del Pantano” (Operation Swamp Sweep), que movilizará a 250 soldados y agentes en Nueva Orleans y otras zonas de Luisiana y Misisipi.

El objetivo es arrestar a cerca de 5.000 inmigrantes ilegales en ambos estados. La operación estará dirigida por el comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, declinó dar mayor información sobre el plan: “El departamento no va a revelar información sobre posibles operaciones”.

La lucha contra la inmigración ilegal



Nueva Orleans se suma así a otras ciudades de mayoría demócrata donde ya se han realizado redadas y operaciones de este estilo a gran escala en las últimas semanas, entre ellas Charlotte (Carolina del Norte), Chicago y Los Ángeles, según reseña el medio.

Por su parte, el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal uno de los ejes de su mandato. En mayo lanzó la “Operación GEAUX”, un programa estatal que faculta a la policía local a hacer cumplir leyes federales de inmigración y que incluye controles más estrictos y campañas de concienciación.

En aquel entonces, la oficina de Landry declaró: “Bajo esta importante iniciativa, las fuerzas del orden de Luisiana estarán facultadas para hacer cumplir las leyes federales de inmigración, lo que les proporcionará las herramientas necesarias para sacar de nuestras calles a los delincuentes peligrosos e indocumentados”.

Luz verde del DOJ



Adicionalmente, esta semana, el Departamento de Justicia (DOJ) levantó el decreto de consentimiento federal que desde hacía años obligaba al Departamento de Policía de Nueva Orleans (NOPD) a no colaborar plenamente con ICE, lo que elimina el último obstáculo legal para una cooperación total con las autoridades federales de inmigración.