La Cámara rechazó una propuesta para remover a Omar de sus comités: cuatro republicanos votaron con los demócratas

Publicado por Joaquín Núñez 17 de septiembre, 2025

La Cámara de Representantes rechazó una resolución para expulsar a la congresista Ilhan Omar (D-MN) de todos sus comités. La iniciativa fue de Nancy Mace (R-SC), quien acusó a la demócrata de atacar a Charlie Kirk tras de su asesinato, "burlarse" de sus seguidores y "menospreciar" a su familia.

La resolución impulsada por Mace tenía como objetivo “censurar a la representante Ilhan Omar de Minnesota y removerla del Comité de Educación y Fuerza Laboral y del Comité de Presupuesto”. La votación finalizó con 214-213 a favor de archivar la iniciativa. Cuatro republicanos votaron junto con los demócratas: Mike Flood (Nebraska), Jeff Hurd (Colorado), Tom McClintock (California) y el representante Cory Mills (Florida).

En el programa 'Breaking Points' de Mehdi Hasan, la demócrata de Minnesota criticó a Kirk por algunas declaraciones pasadas. "No hay nada más jterrible que fingir que sus palabras y acciones no han sido registradas ni han existido durante la última década, más o menos". Sin embargo, Omar se defendió diciendo que nunca fue irrespetuosa con la familia del fundador de Turning Point USA. "Sabes, todo lo que podía pensar era en su esposa, sus hijos, esa imagen vivirá para siempre", le dijo a Hasan en el programa. La demócrata afirmó que Mace le estaba adjudicando comentarios de otras personas.

"Gracias a mis colegas por apoyarme y no difundir mentiras en la Cámara. Agradezco que hayan defendido las garantías de la primera enmienda y el uso de la censura. Por fin algo de cordura en la Cámara", publicó Omar en su cuenta de X luego de la votación.

Mace, quien se mostró visiblemente enojada en Capitol Hill, realizó una serie de publicaciones en X sobre la votación, particularmente criticando a los republicanos que votaron junto a los demócratas: "Los demócratas y estos cuatro 'republicanos' eligieron a Ilhan Omar por encima de la decencia, la justicia y la familia de Charlie Kirk. Nos mostraron exactamente quiénes son. No lo olvidemos nunca".

Mace anunció recientemente que será candidata a gobernadora de Carolina del Sur en 2026. La congresista ingresó en unas concurridas primarias republicanas para suceder al popular gobernador Henry McMaster, quien no podrá optar por un tercer mandato consecutivo. Competirá con el representante republicano Ralph Norman, el fiscal general del estado Alan Wilson, la vicegobernadora Pamela Evette y el senador estatal Josh Kimbrell.