Trump impulsa nueva expansión petrolera frente a la costa de California, reviviendo el plan rechazado por Newsom
La propuesta contempla realizar seis subastas para derechos de perforación frente a la costa de California y el área que incluye una parte del Golfo cerca de Florida.
La Administración del presidente Donald Trump propuso este jueves abrir nuevas zonas para la explotación de gas y petróleo frente a la costa de California, y en las inmediaciones de un área que anteriormente era considerada como parte del este del Golfo de México. Lo anunciado en un comunicado por la Oficina de Gestión de Energía Oceánica representa la insistencia en una medida que previamente había rechazado el gobernador demócrata de dicho estado, Gavin Newsom.
La propuesta contempla realizar seis subastas para derechos de perforación frente a la costa de California y el área que incluye una parte del Golfo cerca de Florida, en lo que representa una clara ampliación de los planes de perforación en alta mar al proponer realizar más de 30 ventas de arrendamientos de gas y petróleo mar adentro entre 2026 y 2031, reemplazando el plan de la administración demócrata del expresidente Joe Biden que solo proponía tres ventas de arrendamientos marinos entre 2024 y 2029.
Lejos de tratarse de una sorpresa, lo cierto es que, desde su primera administración, Trump ha mostrado un respaldo importante a los combustibles fósiles, incluida la perforación de petróleo y gas, al asegurar que dicha medida sería favorable para la economía estadounidense. El mandatario republicano incluso ha prometido en numerosas ocasiones materializar lo que ha denominado como “drill, baby drill” (“perforar, perforar sin parar”), lo cual muchos actores de la industria han elogiado, mientras algunas figuras del activismo ambiental han criticado fuertemente al argumentar que dichas perforaciones podrían causar un fuerte daño al medio ambiente que costaría millones solucionar.
Rechazo de Newsom
Por su parte, tras el reciente anuncio por parte del gobierno, el presidente de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas, Erik Milito, elogió la propuesta de la administración republicana. “Un cronograma claro de arrendamientos brinda a las compañías la certeza para invertir, fortalece las cadenas de suministro, apoya a las comunidades y mantiene a EE. UU. competitivo en un panorama energético global en rápida evolución. Aplaudimos al secretario [Doug] Burgum y al Departamento del Interior por dar este paso importante para corregir un programa de arrendamientos que era totalmente insuficiente”, dijo Milito.