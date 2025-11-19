Trump insta a unificar las normas federales para la IA frente a las regulaciones estatales divisivas

Publicado por Misty Severi 19 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump advirtió el martes a los estados contra la regulación excesiva de la inteligencia artificial (IA) e instó al Gobierno federal a elaborar una norma unificada sobre IA que proteja a los niños en Internet y evite la censura.

El comentario se produce después de que el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, indicara que los líderes del Partido Republicano podrían intentar añadir una cláusula a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) que impediría a los estados establecer sus propias normas y protecciones en materia de inteligencia artificial.

Trump afirmó que las inversiones de Estados Unidos en inteligencia artificial están convirtiendo la economía del país en "la más dinámica del mundo", pero que la excesiva regulación por parte de los estados amenaza con socavar las ventajas potenciales.

"Algunos estados están incluso tratando de incorporar la ideología DEI en los modelos de IA, creando una 'IA woke' (¿recuerdan al George Washington negro?)", publicó el presidente en Truth Social. "DEBEMOS tener una norma federal única en lugar de un mosaico de 50 regímenes reguladores estatales. Si no lo hacemos, China nos alcanzará fácilmente en la carrera de la IA".

Trump también apoyó a los republicanos de la Cámara de Representantes en su intento de utilizar la NDAA para impedir que los estados impongan sus propias normas sobre IA, o sugirió aprobar una ley independiente sobre el tema, alegando que si hay una respuesta unificada "nadie podrá competir jamás con Estados Unidos".

La soberanía estatal en materia de normativa sobre IA también fue objeto de debate después de que la Cámara de Representantes aprobara la One Big Beautiful Bill, que incluía una disposición que parecía privar a los estados del derecho a legislar o regular la IA durante 10 años. Sin embargo, dicha disposición fue posteriormente eliminada antes de que el proyecto de ley se convirtiera en ley.

