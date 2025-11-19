La Administración Trump presta $1.000 millones para reactivar la central nuclear Three Mile Island

Publicado por Sabrina Martin 18 de noviembre, 2025

La Administración Trump aprobó un préstamo de 1.000 millones de dólares para financiar la reactivación de una parte de la central nuclear de Three Mile Island en Pensilvania, informó el Departamento de Energía. El financiamiento está destinado al proyecto conocido como Centro de Energía Limpia Crane, cuyo objetivo es devolver a operación un reactor de la planta que dejó de funcionar en 2019.

El acuerdo con Constellation Energy, que el Departamento de Energía cerró este martes, se enmarca en el Programa de Financiamiento para el Dominio Energético, creado para “reacondicionar, repotenciar, reutilizar o reemplazar infraestructura energética fuera de servicio”.

Reactivación con fines industriales y tecnológicos

El año pasado, Microsoft y Constellation Energy anunciaron un pacto para reabrir ese reactor (uno que no resultó afectado por el accidente de 1979) y usar su energía en centros de datos, en un contexto de creciente demanda eléctrica por desarrollos como la inteligencia artificial. La planta había suspendido su operación en 2019.

Según el secretario de Energía, Chris Wright, en un comunicado, Estados Unidos está tomando “medidas sin precedentes para reducir los costos de la energía y propiciar el próximo renacimiento nuclear estadounidense”. Wright añadió que la reactivación por parte de Constellation aportará “energía asequible, fiable y segura” para la región del Atlántico Medio y ayudará a garantizar la electricidad necesaria para fortalecer la manufactura nacional y competir en la carrera de la IA.