Georgia: el juez McAfee retiró tres de los cargos contra Trump en el caso de interferencia electoral

Publicado por Joaquín Núñez 14 de noviembre, 2025

El juez Scott McAfee retiró tres de los cargos contra Donald Trump y algunos aliados en el caso de interferencia electoral en Georgia. Anteriormente el caso era impulsado por Fani Willis, quien fue removida a finales del 2024. Con estos cargos ya en el pasado, los fiscales del condado de Fulton todavía sostienen 32 contra el presidente y otros tantos contra los acusados restantes.

Inicialmente, Willis presentó el caso en agosto de 2023, acusando a Trump y a otros 18 acusados de supuestamente ser parte de una extensa conspiración para revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en el Peach State. Esta acusación fue la que luego desembocó en la famosa foto policial del actual presidente.

En concreto, el juez ordenó que se desestimarán los cargos 14, 15 y 27, correspondientes a conspiración, intento de presentar documentos falsos y presentación de documentos falsos. Steve Sadow, abogado de Trump en Georgia, declaró en la mañana del viernes que su equipo legal "mantiene la confianza en que una revisión justa e imparcial conducirá al sobreseimiento del caso".

Tras la remoción de Willis, quien mantuvo una relación romántica con uno de los abogados especiales contratados para el caso, se designó a Peter Skandalakis como nuevo fiscal.

"La presentación de este nombramiento refleja mi incapacidad para conseguir otro fiscal especializado en conflictos que asuma la responsabilidad de este caso. Se contactó con varios fiscales y, aunque todos se mostraron respetuosos y profesionales, todos rechazaron el nombramiento", declaró Skandalakis luego de asumir como fiscal.

"Aunque habría sido sencillo dejar que expirara el plazo del juez McAfee o informar al tribunal de que no se podía conseguir ningún fiscal sin conflicto, lo que habría permitido que el caso fuera desestimado por falta de acusación, no creí que fuera la forma correcta de actuar. El público tiene un interés legítimo en el resultado de este caso. Por lo tanto, es importante que alguien tome una decisión informada y transparente sobre la mejor manera de proceder", añadió.

El caso del condado de Fulton también involucra a Rudy Giuliani, Mark Meadows y Jenna Ellis, entre otros.