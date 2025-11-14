Los republicanos del Congreso tienen un choque por una parte del acuerdo que puso fin al cierre del Gobierno: "Inoportuno e inapropiado"

Publicado por Joaquín Núñez 14 de noviembre, 2025

Los republicanos de la Cámara de Representantes estan cuestionando a sus colegas del Senado por una disposición que ingresó a última por en la legislación que terminó con el cierre del Gobierno más largo de la historia. Se espera que la Cámara vote en las próximas semanas para derogar una disposición relacionada con el caso 'Arctic Frost'.

En la noche del miércoles, la Cámara le dio luz verde al acuerdo alcanzado en el Senado para reabrir el Gobierno. La votación finalizó con 222 a favor y 209 en contra. Solo dos republicanos se opusieron, mientras que seis demócratas acompañaron la reapertura del Gobierno. El grupo de los seis estuvo compuesto por Henry Cuellar, Jared Golden, Tom Suozzi, Adam Gray, Marie Gluesenkamp Perez y Don Davis. El presidente Donald Trump firmó el proyecto en el Salón Oval, rodeado de legisladores del GOP.

Apenas dos días después, apareció cierto malestar entre los republicanos de la Cámara, quienes se quejan por un agregado de última hora en el proyecto realizado por John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado.

La disposición en cuestión fue denominada como "Requisito de notificación al Senado para los datos del Senado" y permitiría que los senadores republicanos involucrados en la investigación 'Arctic Frost' puedan demandar al Gobierno por hasta 500.000 dólares.

Algunos de los republicanos que se indignaron por la disposición fueron Chip Roy, Austin Scott y Morgan Griffith, aunque no dejaron que esa molestia les impida votar para reabrir el Gobierno.

"Esos republicanos coincidían con las motivaciones de sus homólogos del Senado para querer demandar, pero les indignaba la idea de que eso se hiciera a expensas de los contribuyentes estadounidenses", informó al respecto Fox News.

"Me sorprendió tanto como a cualquiera la inclusión de ese lenguaje. No tenía ningún aviso previo. Me sentí frustrado, al igual que mis colegas, y me pareció inoportuno e inapropiado. Por lo tanto, solicitaremos, e incluso instaremos encarecidamente, a nuestros colegas del Senado a que lo deroguen", expresó Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.

"Se había hecho sin nuestro conocimiento. Quiero decir, se había añadido en el Senado sin nuestro conocimiento. Era una cuestión de confianza. De repente, esto aparece en el proyecto de ley y nos enfrentamos a la disyuntiva de dejarlo ahí o sacarlo, tener que ir a la conferencia y que el Gobierno no vuelva a abrir", añadió Tom Cole (R-OK), presidente del poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara.

El representante John Rose, republicano por Tennessee, ya presentó un proyecto de ley para derogar la disposición.