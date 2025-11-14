Los republicanos del Congreso tienen un choque por una parte del acuerdo que puso fin al cierre del Gobierno: "Inoportuno e inapropiado"
Mike Johnson, Tom Cole y otros nombres fuertes de la Cámara de Representantes protestaron por una disposición añadida por el Senado sobre el caso 'Arctic Frost'.
Los republicanos de la Cámara de Representantes estan cuestionando a sus colegas del Senado por una disposición que ingresó a última por en la legislación que terminó con el cierre del Gobierno más largo de la historia. Se espera que la Cámara vote en las próximas semanas para derogar una disposición relacionada con el caso 'Arctic Frost'.
En la noche del miércoles, la Cámara le dio luz verde al acuerdo alcanzado en el Senado para reabrir el Gobierno. La votación finalizó con 222 a favor y 209 en contra. Solo dos republicanos se opusieron, mientras que seis demócratas acompañaron la reapertura del Gobierno. El grupo de los seis estuvo compuesto por Henry Cuellar, Jared Golden, Tom Suozzi, Adam Gray, Marie Gluesenkamp Perez y Don Davis. El presidente Donald Trump firmó el proyecto en el Salón Oval, rodeado de legisladores del GOP.
Apenas dos días después, apareció cierto malestar entre los republicanos de la Cámara, quienes se quejan por un agregado de última hora en el proyecto realizado por John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado.
La disposición en cuestión fue denominada como "Requisito de notificación al Senado para los datos del Senado" y permitiría que los senadores republicanos involucrados en la investigación 'Arctic Frost' puedan demandar al Gobierno por hasta 500.000 dólares.
Algunos de los republicanos que se indignaron por la disposición fueron Chip Roy, Austin Scott y Morgan Griffith, aunque no dejaron que esa molestia les impida votar para reabrir el Gobierno.
"Esos republicanos coincidían con las motivaciones de sus homólogos del Senado para querer demandar, pero les indignaba la idea de que eso se hiciera a expensas de los contribuyentes estadounidenses", informó al respecto Fox News.
"Me sorprendió tanto como a cualquiera la inclusión de ese lenguaje. No tenía ningún aviso previo. Me sentí frustrado, al igual que mis colegas, y me pareció inoportuno e inapropiado. Por lo tanto, solicitaremos, e incluso instaremos encarecidamente, a nuestros colegas del Senado a que lo deroguen", expresó Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.
"Se había hecho sin nuestro conocimiento. Quiero decir, se había añadido en el Senado sin nuestro conocimiento. Era una cuestión de confianza. De repente, esto aparece en el proyecto de ley y nos enfrentamos a la disyuntiva de dejarlo ahí o sacarlo, tener que ir a la conferencia y que el Gobierno no vuelva a abrir", añadió Tom Cole (R-OK), presidente del poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara.
El representante John Rose, republicano por Tennessee, ya presentó un proyecto de ley para derogar la disposición.
¿Qué es el caso 'Arctic Frost'?
Según reveló el senador Chuck Grassley (R-IA), presidente del Comité Judicial del Senado, entre 2022 y 2023 el DOJ realizó una investigación secreta para rastrear filtraciones de información clasificada del Congreso hacia la prensa.
En ese marco, se emitieron citaciones judiciales para acceder a registros telefónicos de al menos diez senadores y un congresista, todos ellos republicanos.
Además, se descubrió que el DOJ de Biden acompañó esas citaciones con órdenes de silencio ('gag orders') que prohibían a las empresas notificar a los legisladores que estaban siendo investigados. Mientras que Verizon cumplió con estas instrucciones, la empresa AT&T se negó parcialmente a cumplir, alegando que la citación era excesiva y violaba los privilegios del Congreso.