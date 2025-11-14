El Gobierno cierra un acuerdo con Corea del Sur para construir submarinos de propulsión nuclear

Publicado por Williams Perdomo 14 de noviembre, 2025

Estados Unidos y Corea del Sur cerraron los detalles de un acuerdo para construir submarinos de propulsión nuclear. La información fue confirmada este viernes por el presidente surcoreano Lee Jae-myung.

"Una de las mayores variables para nuestra economía y nuestra seguridad --las negociaciones bilaterales sobre comercio, aranceles y seguridad-- ha sido cerrada", anunció Lee a los periodistas en una conferencia de prensa recogida por AFP.

También explicó que ambos países decidieron "seguir adelante con la construcción de submarinos de propulsión nuclear".

Corea del Sur ha obtenido "el apoyo necesario [de Estados Unidos] para ampliar su autoridad sobre el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de combustible gastado", añadió.

Una nota conjunta en la que se detalla este acuerdo indica que "ambos países se han comprometido a continuar su colaboración a través de un grupo de trabajo sobre construcción naval" para "aumentar el número de buques comerciales y militares estadounidenses listos para el combate".