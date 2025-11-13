Trump y Melania firman una orden ejecutiva para fortalecer el sistema de acogimiento familiar

Publicado por Agustina Blanco 13 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump firmaron este jueves en la Casa Blanca la Orden Ejecutiva “Fomentando el futuro de los niños y las familias estadounidenses”, una medida que busca mejorar las oportunidades educativas y laborales para jóvenes que han estado bajo el cuidado del Estado.

La orden, impulsada por la primera dama a través de su iniciativa “Fostering the Future” —lanzada en 2021 como parte de la campaña Be Best—, establece un programa nacional que coordina recursos federales con alianzas entre los sectores público, privado, sin fines de lucro y académico.

Durante la ceremonia, la primera dama pronunció un discurso en el que destacó la urgencia de la iniciativa:

“Demasiadas personas procedentes del sistema de acogimiento familiar acaban sin hogar, en peligro en las calles de Estados Unidos”, afirmó Melania Trump. “Fostering the Future ofrece becas tecnológicas a jóvenes del sistema de acogimiento familiar para que estudien en universidades de todo Estados Unidos”.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Universidad de Vanderbilt, la Universidad de Miami, la Universidad de Villanova, la Universidad Internacional de Florida y la Universidad Oral Roberts.

La primera dama concluyó: “Preveo que esta pequeña chispa de hoy encenderá un movimiento nacional profundo y duradero. Juntos, iluminaremos el camino para que los niños de acogida de hoy se conviertan en los constructores del mañana”.

Principales disposiciones de la orden



Programa “Fomento del Futuro” : Incluye compromisos de socios gubernamentales, industria privada, organizaciones sin fines de lucro y académicas para crear nuevas vías educativas y laborales dirigidas a jóvenes que salen del sistema de acogimiento familiar.

: Incluye compromisos de socios gubernamentales, industria privada, organizaciones sin fines de lucro y académicas para crear nuevas vías educativas y laborales dirigidas a jóvenes que salen del sistema de acogimiento familiar. Centro de Recursos y Planificación en Línea : Autoriza la creación de la plataforma digital «Fostering the Future», donde los jóvenes en acogida o exacogidos podrán desarrollar planes personalizados de autosuficiencia, conectándose con recursos esenciales.

: Autoriza la creación de la plataforma digital «Fostering the Future», donde los jóvenes en acogida o exacogidos podrán desarrollar planes personalizados de autosuficiencia, conectándose con recursos esenciales. Mayor acceso a apoyo federal : Amplía el uso de vales de educación, capacitación y subvenciones federales para programas cortos con credenciales que promuevan éxito educativo, avance laboral y educación financiera.

: Amplía el uso de vales de educación, capacitación y subvenciones federales para programas cortos con credenciales que promuevan éxito educativo, avance laboral y educación financiera. Oportunidades educativas ampliadas: Facilita a los estados el uso de programas de becas financiados con donaciones con crédito fiscal, destinadas a organizaciones que otorgan becas a niños en hogares de acogida.

Compromisos federales



Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) : La Administración para Niños y Familias (ACF) lanzará un programa para reducir ingresos innecesarios al sistema de acogida y aumentar la disponibilidad de hogares. Además, iniciará un piloto para donar computadoras portátiles federales en desuso a jóvenes en acogida.

: La Administración para Niños y Familias (ACF) lanzará un programa para reducir ingresos innecesarios al sistema de acogida y aumentar la disponibilidad de hogares. Además, iniciará un piloto para donar computadoras portátiles federales en desuso a jóvenes en acogida. Departamento del Tesoro y Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) : Organizarán mesas redondas nacionales con jóvenes exacogidos para identificar barreras en educación financiera. Emitirán un informe inicial en primavera de 2026 con políticas para fortalecer la transición a la independencia económica.

: Organizarán mesas redondas nacionales con jóvenes exacogidos para identificar barreras en educación financiera. Emitirán un informe inicial en primavera de 2026 con políticas para fortalecer la transición a la independencia económica. Oficina de Administración de Personal (OPM): Ampliará oportunidades laborales federales para jóvenes exacogidos a través del programa Pathways, incluyendo pasantías, un portal exclusivo de solicitudes y actividades de desarrollo profesional.