Wall Street cierra al alza impulsada por expectativas de fin del "shutdown" en EEUU

Publicado por Víctor Mendoza 11 de noviembre, 2025

(AFP) La Bolsa de Nueva York cerró dispar el martes, aunque con la mayoría de los índices beneficiándose de las expectativas sobre el final del bloqueo presupuestario en Estados Unidos.

Los valores tecnológicos sufrieron bajas por dudas sobre su nivel de valorización.

El Dow Jones subió un 1,18% y el índice ampliado S&P 500 un 0,21%. En cambio, el Nasdaq perdió un 0,25%.

Tras el repunte del lunes, las acciones estadounidenses abrieron mayormente a la baja por la persistente inquietud sobre el crecimiento estratosférico de las valorizaciones de los principales actores de la IA.

Si bien algunas grandes tecnológicas cerraron en territorio positivo, el índice Nasdaq cayó un 0,3% y fue el único de los tres principales índices estadounidenses en retroceder.

"Definitivamente hay preocupación por las valorizaciones, pero eso no significa que el mercado vaya a desplomarse", dijo Tim Urbanowicz, de Innovator Capital Management. "Simplemente deja mucho menos margen para malas noticias".

Las acciones de Nvidia, cuyos procesadores son muy valorados por las empresas que entrenan y operan modelos de IA, cayeron un 3%.

Kathleen Brooks, directora de investigación del grupo de trading XTB, señaló que las acciones tecnológicas no están impulsando el mercado.

"Sin el impulso que ayuda a los índices estadounidenses a subir, la volatilidad podría imponerse, así que no esperamos que las acciones se muevan en línea recta por ahora, y la corrección del mercado puede no haber terminado", escribió en una nota a clientes.

Entretanto, los inversores se animaron por el avance de un proyecto de ley en el Congreso para reabrir el gobierno, lo que desencadenaría la publicación de indicadores económicos clave de Estados Unidos sobre empleo, precios al consumidor y otros en las próximas semanas.