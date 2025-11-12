La Casa Blanca responde sobre los correos publicados respecto del caso Epstein y acusa a los demócratas de “filtrar selectivamente” la información para “difamar a Trump”

Publicado por Agustina Blanco 12 de noviembre, 2025

La Casa Blanca salió al paso de la reciente publicación de correos electrónicos del fallecido financista Jeffrey Epstein, que mencionan al presidente Donald Trump, acusando a los demócratas de filtrar selectivamente documentos para "crear una narrativa falsa" y desviar la atención de otros temas políticos, como la reapertura del gobierno.

El escándalo resurgió este miércoles cuando demócratas del Comité de Supervisión y Responsabilidad Gubernamental de la Cámara de Representantes divulgaron tres intercambios de correos electrónicos obtenidos de la herencia de Epstein. Estos mensajes, que datan de entre 2011 y 2019, involucran comunicaciones entre Epstein, su asociada Ghislaine Maxwell –condenada por tráfico sexual– y el autor y columnista Michael Wolff, conocido por sus libros sobre Trump.

En ellos, Epstein alude repetidamente al presidente, describiéndolo como "el perro que no ha ladrado" (una metáfora para alguien que no ha denunciado irregularidades) y sugiriendo que Trump tenía conocimiento de las actividades de Epstein.

Uno de los correos, fechado el 2 de abril de 2011 y dirigido a Maxwell, afirma: "Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump... [Víctima] pasó horas en mi casa con él, y nunca se le ha mencionado una sola vez. Jefe de policía, etc. Estoy al 75% ahí".

Otro mensaje, de enero de 2019 a Wolff, menciona Mar-a-Lago –el complejo turístico de Trump en Florida– y declara: "[Víctima] Mar-a-Lago. [Redactado]. Trump dijo que me pidió que renunciara, nunca fue miembro. Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara".

Los demócratas, liderados por el miembro principal del comité, el representante Robert Garcia (D-California), presentaron estos correos como evidencia de un posible "encubrimiento" por parte de la Casa Blanca en el manejo de los archivos de Epstein.

"Cuanto más intenta Donald Trump encubrir los archivos de Epstein, más descubrimos", declaró Garcia en un comunicado. "Estos últimos correos electrónicos y correspondencia plantean preguntas alarmantes sobre qué más oculta la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente".

El comité ha recibido más de 23.000 documentos de la herencia de Epstein tras una subpoena, y Garcia instó al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar inmediatamente los "archivos de Epstein" para garantizar justicia a las víctimas.

En respuesta inmediata, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió un comunicado criticando duramente la acción de los demócratas. "Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa y difamar al presidente Trump", afirmó Leavitt.

"La 'víctima anónima' a la que se hace referencia en estos correos es la fallecida Virginia Giuffre, quien afirmó repetidamente que el presidente Trump no estaba involucrado en ninguna irregularidad y que 'no pudo haber sido más amable' con ella en sus escasas interacciones", continuó Leavitt. "Lo cierto es que el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas, incluida Giuffre".

La Casa Blanca también acusó al partido azul de censurar información no protegida en los archivos, y republicanos en el comité respondieron liberando más de 20.000 páginas adicionales de documentos para contextualizar las filtraciones.

Adicionalmente, desde la Administración Trump calificaron estas revelaciones como "intentos malintencionados de desviar la atención de los logros históricos del presidente Trump y cualquier estadounidense con sentido común se da cuenta de que se trata de un engaño y una clara distracción para impedir la reapertura del gobierno".