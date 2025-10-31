El rey Carlos despoja al príncipe Andrés de sus títulos reales por los escándalos vinculados con Jeffrey Epstein

El príncipe Andrés, el príncipe Guillermo, el príncipe Eduardo y el príncipe Enrique durante el cortejo fúnebre de la reina Isabel IICopyright: Royalportraits Europe/Bernard Ruebsamen / Cordon Press

Publicado por Agustina Blanco 30 de octubre, 2025

El rey Carlos III puso en marcha un proceso formal para retirar de manera definitiva todos los títulos, honores y prerrogativas reales al príncipe Andrés, quien a partir de ahora será conocido únicamente como Andrés Mountbatten-Windsor.

La decisión, anunciada este jueves a través de un comunicado oficial del Palacio de Buckingham, marca un punto de inflexión en medio de controversias que han sacudido a la monarquía británica durante años.

🚨 UK | Buckingham Palace announces Prince Andrew will be evicted from the royal residence and have his titles removed pic.twitter.com/jY7oMuB8zp — VOZ (@Voz_US) October 30, 2025

Fin de una era en Royal Lodge



El documento detalla que el contrato de arrendamiento que permitía a Andrés residir en Royal Lodge —una mansión de 30 habitaciones ubicada en el Gran Parque de Windsor— ha sido rescindido de forma inmediata.

Hasta el momento, dicho acuerdo le otorgaba cierta protección legal para permanecer en la propiedad, pero la notificación formal de terminación lo obliga a abandonarla y trasladarse a una vivienda privada.

En esa línea, según informa BBC News, el destino más probable será una residencia más modesta dentro de la finca real de Sandringham, en Norfolk.

De igual manera, el palacio subrayó que estas medidas “se consideran necesarias”, a pesar de que Andrés “continúa negando las acusaciones en su contra”. La declaración además señala que: “Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentida solidaridad han estado, y seguirán estando, con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso”.

Renuncia previa y una biografía no autorizada explosiva



El príncipe Andrés ya había dado un paso atrás el pasado 17 de octubre, cuando anunció su renuncia al título de duque de York. Esta decisión llegó apenas dos meses después de la publicación de la biografía no autorizada Auge y caída de la Casa de York, escrita por el historiador británico Andrew Lownie.

El libro, que repasa con detalle la trayectoria pública y privada del hijo de Isabel II, ha sido señalado como uno de los catalizadores inmediatos de la actual crisis de la familia Windsor.

Los vínculos con Jeffrey Epstein



El nombre de Andrés ha estado inextricablemente ligado al del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual de menores y muerto en prisión en 2019.

Una de las acusaciones más graves provino de Virginia Roberts Giuffre, quien demandó al príncipe en 2021 alegando que Epstein y Ghislaine Maxwell la obligaron a mantener relaciones sexuales con él en tres ocasiones, una de ellas cuando ella tenía 17 años.

En 2022, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial por una suma millonaria sin que Andrés admitiera responsabilidad alguna.

Giuffre falleció por suicidio a principios de este año, pero este mes se publicaron sus memorias bajo el título Nobody's Girl, donde reitera con crudeza sus alegaciones contra el príncipe.

La familia Giyffre celebra la decisión de Buckingham

En una declaración a Fox News, su familia celebró la decisión real como una victoria simbólica: “Hoy, una joven estadounidense común y corriente, de una familia estadounidense común y corriente, logró derrochar a un príncipe británico con su verdad y su extraordinario valor. Virginia Roberts Giuffre, nuestra hermana, quien era una niña cuando fue agredida sexualmente por Andrés, nunca dejó de luchar por justicia por lo que le sucedió a ella y a innumerables sobrevivientes como ella. Hoy, proclama su victoria”.

Los familiares añadieron que “junto con sus hermanas sobrevivientes, continuamos la lucha de Virginia y no descansaremos hasta que se aplique la misma rendición de cuentas a todos los abusadores y cómplices relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell”.