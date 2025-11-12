La FDA designa a un nuevo director para su principal centro de evaluación tras la salida de Tidmarsh

Publicado por Sabrina Martin 11 de noviembre, 2025

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció este martes el nombramiento de Richard Pazdur como nuevo director del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos (CDER). Su designación llega en un momento clave para la agencia, tras la renuncia de George Tidmarsh, quien dejó el cargo a comienzos de mes luego de que surgieran acusaciones de abuso de poder en su contra.

Un veterano al frente del CDER

Con más de 26 años de trayectoria en la FDA, Pazdur es reconocido por haber fundado y dirigido el Centro de Excelencia Oncológica de la agencia. Continuará desempeñando ese rol hasta que se designe a su sucesor.

En el comunicado oficial, Pazdur expresó su compromiso con el nuevo cargo y subrayó el proceso de transformación que atraviesa la agencia:

“Me siento honrado de dirigir el CDER en un momento en que la FDA está logrando reformas regulatorias largamente esperadas. Espero trabajar estrechamente con el Dr. Makary y los expertos médicos que ha reunido para ayudar a nuestro país a alcanzar la cima en el desarrollo de fármacos”, afirmó.

Respaldo del comisionado Makary

El comisionado de la FDA, Marty Makary, celebró el nombramiento y destacó la reputación del nuevo director: “El Dr. Pazdur es un verdadero innovador en el ámbito regulatorio que contribuirá a guiar nuestra agenda para modernizar la agencia y agilizar el proceso de aprobación”, señaló en un comunicado.

Makary añadió que la experiencia del oncólogo será fundamental para continuar con la agenda de modernización de la FDA y reforzar la confianza en los procesos científicos de evaluación.