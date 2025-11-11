Trump dice que Schumer fue claramente derrotado por los republicanos en el cierre del Gobierno: "Ha perdido su talento"

Publicado por Sabrina Martin 10 de noviembre, 2025

El presidente Trump criticó al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), por su manejo del cierre del Gobierno, afirmando que los republicanos lo superaron durante las negociaciones. En una entrevista con Laura Ingraham en Fox News, Trump señaló que Schumer fue “demasiado lejos” al intentar presionar al partido republicano.

“Pensó que podía derrotar a los republicanos y los republicanos lo derrotaron a él”, declaró Trump, agregando que el senador demócrata por Nueva York “ha perdido su talento” político.

Schumer bajo presión dentro de su propio partido

Schumer enfrentó críticas internas después de votar en contra de una medida que daría inicio al proceso de reapertura del Gobierno. Aunque argumentó su decisión por la expiración de subvenciones a finales de este año, varios miembros de su partido consideraron que no logró mantener la unidad de la bancada.

Siete senadores demócratas, junto con el independiente Angus King (Maine), se unieron a los republicanos para aprobar la reapertura del Gobierno sin garantías de extender los subsidios de Obamacare.

El representante Ro Khanna (California) escribió en X que el líder del Senado “ya no es efectivo”, mientras que el congresista Mark Pocan (Wisconsin) lo acusó de no apoyar al alcalde electo Zohran Mamdani en la contienda por la alcaldía de Nueva York. Pocan publicó un mensaje en redes sociales cuestionando el liderazgo de Schumer y lo que describió como un patrón de decisiones que perjudican al partido.