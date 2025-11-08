La Universidad de Cornell alcanzó un acuerdo de $60 millones con la Administración Trump para ponerle fin a las investigaciones federales en su contra

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de noviembre, 2025

La Universidad de Cornell anunció este viernes que alcanzó un acuerdo de $60 millones con la administración del presidente Donald Trump para restablecer más de $250 millones en fondos para la prestigiosa institución académica. El acuerdo entre las dos partes reactiva la financiación y pone punto final a todas las investigaciones federales que la administración republicana estaba llevando a cabo contra la universidad, luego de que la Casa Blanca la acusara de cometer numerosas violaciones por antisemitismo y discriminación racial.

“La asociación de investigación que Cornell ha mantenido durante décadas con el gobierno federal es fundamental para avanzar en la misión central de la universidad y para nuestras continuas contribuciones a la salud, el bienestar y la fortaleza económica y militar de la nación. Este acuerdo revive esa colaboración, al tiempo que reafirma el compromiso de la universidad con los principios de libertad académica, independencia y autonomía institucional que, desde nuestra fundación, han sido esenciales para nuestra excelencia”, declaró en un comunicado el presidente de Cornell, Michael I. Kotlikoff.

Los $60 millones se dividirán en dos pagos

En su comunicado, el presidente de la universidad añadió que la institución académica pagará una multa de $30 millones al gobierno e invertirá otros $30 millones en diferentes programas de ganadería y agricultura. De igual forma, Kotlikoff detalló que Cornell acordó seguir realizando encuestas anuales para determinar el clima dentro de la institución, teniendo como mayor énfasis el entorno para los estudiantes de origen judío, como producto de la preocupante proliferación del antisemitismo en varias de las instituciones académicas más importantes del país luego de los ataques terroristas perpetrados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Asimismo, Kotlikoff explicó que la universidad entregará datos anónimos de admisión al gobierno hasta finales del año 2028.

“Yo mismo certificaré regularmente el cumplimiento institucional de este acuerdo, y Cornell proporcionará datos anónimos de admisiones, además de continuar realizando encuestas sobre el clima en el campus y presentar informes sobre donaciones y contratos extranjeros de acuerdo con la legislación vigente”, añadió el presidente de Cornell.