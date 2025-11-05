Efecto Mamdani: el Sindicato de Policía de Houston busca reclutar oficiales del NYPD tras el triunfo del socialista

Publicado por Joaquín Núñez 5 de noviembre, 2025

El Sindicato de Policía de Houston, Texas, lanzó un anuncio para alentar a los agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a mudarse a su estado. Apenas horas después del triunfo de Zohran Mamdani en las elecciones a alcalde de la Ciudad de Nueva York, el citado sindicato publicó un llamativo anuncio en las redes sociales.

Mamdani, de 34 años, derrotó el martes 4 de noviembre a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa para convertirse en el alcalde electo de NYC.

“Pondremos fin a la cultura de corrupción que ha permitido a multimillonarios como Trump evadir impuestos y aprovecharse de exenciones fiscales. Nos alinearemos con los sindicatos y ampliaremos las protecciones laborales porque sabemos, al igual que Donald Trump, que cuando los trabajadores tienen derechos inquebrantables, los jefes que buscan extorsionarlos se vuelven muy pequeños", exclamó en su discurso de victoria.

Durante la campaña, el joven asambleísta prometió bajar los recursos destinados a las fuerzas del orden. Incluso habló de establecer una fuerza de seguridad pública alternativa a la NYPD. Aunque en las últimas semanas de campaña suavizó un poco ese discurso, fue uno de los aspectos más comentados de su plataforma política.

“NYPD, ¿estás disgustado con la elección de Zohran Mamdani? ¡Únete a nosotros! ¡El Departamento de Policía de Houston está contratando agentes de policía!”, se lee en el anuncio.

Además, el sindicato policial más grande de Texas ofreció “un salario competitivo” y otros beneficios, al tiempo que prometió un “alcalde y un consejo municipal que les brindaran apoyo”.

“Creemos que el socialismo va a ser malo para las fuerzas del orden en la ciudad de Nueva York. Aquí en Houston hay oportunidades para que los agentes vengan, se ganen la vida, el coste de la vida es mucho menor y realmente se puede hacer trabajo policial y contar con el apoyo de nuestro alcalde y nuestro ayuntamiento”, le dijo a Fox News Doug Griffith, presidente del Sindicato de Policía de Houston.