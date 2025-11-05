El socialista Zohran Mamdani se hace con la alcaldía de Nueva York tras derrotar a Cuomo con más de 50 puntos

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de noviembre, 2025

El candidato socialista del Partido Demócrata, Zohran Mamdani, resultó ganador de las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, según informó el medio Decision Desk HQ y la agencia de noticias The Associated Press. De esta forma, el joven musulmán de 34 años se hace con el mando de la Gran Manzana tras derrotar al candidato independiente Andrew Cuomo y al candidato republicano Curtis Sliwa, quienes en ningún momento representaron una amenaza electoral para una figura política que desde hace meses ha enamorado a una buena parte de los neoyorquinos con un discurso tan extremista y populista como carismático.

Alcanzando más del 51% de los votos, Mamdani se convierte en uno de los alcaldes más jóvenes en la historia de Nueva York y reemplaza de esta forma a un Eric Adams que ya durante las primarias suspendió su campaña de reelección, ante lo que parecía una empresa imposible debido a su baja popularidad y al ascenso estrepitoso de un Mamdani que en numerosas ocasiones lo criticó por su cercanía a Trump en el tema migratorio. De igual forma, la victoria del político socialista se veía como inevitable luego de que arrasara en las primarias demócratas, derrotando a un Cuomo que decidió lanzarse eventualmente como independiente, pero a quien le pesaron considerablemente diferentes tipos de escándalos, incluyendo su pésimo manejo de la pandemia del COVID-19 durante su etapa como gobernador de Nueva York.

De esta forma, Cuomo quedó en segundo lugar con poco más del 40% de los votos a su favor, no logrando reflejar las numerosas encuestas que en las últimas semanas habían pronosticado que el evento electoral tendría un resultado más estrecho de lo que muchos esperaban. Por su parte, Sliwa, ya con el 75% de los votos contados, se posicionó en el último lugar con tan solo 7.5%.

Con la victoria de Mamdani, Nueva York se lanza a un vacío tras elegir a un candidato que, a lo largo de los últimos años, ha llegado a exhibir todo tipo de “red flags” que incluyen desde el apoyo al chavismo hasta el antisemitismo más descarnado. Sin embargo, lejos de tratarse de un hecho carente de explicación, lo cierto es que la elección de esta figura entra completamente en congruencia con la deriva extremista que una parte nada insignificante de las bases jóvenes de los demócratas ha abrazado desde la victoria de Donald Trump en 2024, a pesar de que el expresidente Joe Biden otorgó numerosas concesiones a la facción más izquierdista del partido durante su administración.