La demócrata Abigail Spanberger derrotó a Winsome Sears y será la próxima gobernadora de Virginia

Publicado por Joaquín Núñez 4 de noviembre, 2025

Abigail Spanberger será la próxima gobernadora de Virginia. La demócrata derrotó el martes a la vicegobernadora Winsome Sears. De esta manera, la excongresista se convertirá en la primera mujer en gobernar el Old Dominion State.

Spanberger, de 46 años, lideró en todas las encuestas realizadas en los últimos meses. Si bien ese liderazgo se achicó un poco después del debate, mantuvo la ventaja y la ratificó el martes 4 de noviembre. Con un poco más del 30% de los votos contabilizados, Decision Desk HQ declaró a la demócrata como ganadora.

Durante la campaña, se presentó ante los votantes como una moderada y acentuó su pasado en la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Se focalizó en el costo de vida para los virginianos, hablando particularmente sobre la vivienda y la renta. Además, presentó a su rival como una extremista y la relacionó todo lo posible con el presidente Donald Trump.

Por su parte, Sears buscaba seguir con el liderazgo del gobernador saliente, Glenn Youngkin. La vicegobernadora no pudo romper con la tradición de Virginia, cuyos votantes tienen la costumbre de no elegir a un gobernador del mismo partido que está en la Casa Blanca.

Desde 1970 hasta la actualidad, solo hubo una excepción a la regla. Fue en 2013, durante la Administración Obama, cuando el demócrata Terry McAuliffe derrotó al republicano Ken Cuccinelli por un margen de 2,5 puntos porcentuales.

Con la victoria de Spanberger, Virginia se convierte en el estado número 19 en elegir a una mujer como gobernadora. Entre los que todavía no lo han hecho están Florida, California e Illinois, entre otros.

En las otras carreras de peso, Ghazala Hashmi ganó la elección a vicegobernador. La senadora estatal venció al republicano John Reid. Con su triunfo, Hashmi se convirtió en la primera estadounidense de origen asiático y musulmana en ganar un cargo estatal en Virginia.

¿Quién es Abigail Spanberger?

Tras unos años como docente, Spanberger se unió a la CIA en 2006 como oficial de operaciones. Allí, trabajo recabando información sobre terrorismo y proliferación nuclear.

Según su sitio web, “trabajó encubierta para comprender las amenazas que enfrentaba Estados Unidos, prevenir ataques terroristas, contrarrestar la proliferación de armas nucleares y rastrear organizaciones criminales transnacionales”.

La demócrata sorprendió a Washington en 2018, cuando derrotó al republicano Dave Brat en la elección por el séptimo distrito electoral de Virginia. Era el escaño que había pertenecido a Eric Cantor, antiguo líder de la mayoría en la Cámara de Representantes.

Heredero del tercer distrito electoral antes de que fuera redibujado en la década de 1990, Steve Bannon describió al séptimo distrito como un “termómetro del país”. Ese año, los demócratas recuperarían el control de la Cámara Baja.

A pesar de presentarse como una moderada desde lo discursivo, Spanberger votó con los demócratas la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, en su primer mandato, acompañó la línea de Joe Biden en el 100% de las votaciones.

A su vez, su puntaje en el Heritage Action, un índice conservador, es del 5%, mientras que el promedio para los demócratas de la Cámara es de 10%.

Spanberger sirvió en la Cámara de Representantes entre 2019 y 2025, optando por no buscar un cuarto mandato para centrarse en la carrera por la gobernación.