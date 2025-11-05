Greg Abbott amenaza con imponer un arancel del 100% a “cualquier persona” que se mude de Nueva York a Texas tras las elecciones

Publicado por Agustina Blanco 4 de noviembre, 2025

El gobernador de Texas, Greg Abbott, republicano, publicó en X que impondrá un arancel del 100% a cualquier persona que se mude a Texas desde Nueva York una vez que cierren las urnas en las elecciones.

“Después del cierre de las urnas mañana por la noche, impondré un arancel del 100% a cualquier persona que se mude a Texas desde Nueva York”, escribió Abbott en vísperas del día de las elecciones.

After the polls close tomorrow night, I will impose a 100% tariff on anyone moving to Texas from NYC. — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 3, 2025

Paralelamente, la contienda por la alcaldía de Nueva York atrajo la atención nacional. En esa línea, el presidente Donald Trump respaldó al candidato independiente Andrew Cuomo en Truth Social.

En su respaldo, el líder republicano señaló: “Te guste o no Andrew Cuomo, no tienes opción. Debes votarlo y esperar que haga un trabajo fantástico. ¡Él es capaz, [Zohran] Mamdani no!”.