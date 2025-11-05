Voz media US Voz.us
Greg Abbott amenaza con imponer un arancel del 100% a “cualquier persona” que se mude de Nueva York a Texas tras las elecciones

Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump respaldó al candidato independiente Andrew Cuomo en Truth Social.

Abbott en Houston/ Andrew Caballero- Reynolds

Agustina Blanco

El gobernador de Texas, Greg Abbott, republicano, publicó en X que impondrá un arancel del 100% a cualquier persona que se mude a Texas desde Nueva York una vez que cierren las urnas en las elecciones.

Después del cierre de las urnas mañana por la noche, impondré un arancel del 100% a cualquier persona que se mude a Texas desde Nueva York”, escribió Abbott en vísperas del día de las elecciones.

Paralelamente, la contienda por la alcaldía de Nueva York atrajo la atención nacional. En esa línea, el presidente Donald Trump respaldó al candidato independiente Andrew Cuomo en Truth Social.

En su respaldo, el líder republicano señaló: “Te guste o no Andrew Cuomo, no tienes opción. Debes votarlo y esperar que haga un trabajo fantástico. ¡Él es capaz, [Zohran] Mamdani no!”.

