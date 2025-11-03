Elon Musk respalda oficialmente a Andrew Cuomo antes de las elecciones para alcalde en Nueva York

Publicado por Joaquín Núñez 3 de noviembre, 2025

Elon Musk respaldó oficialmente a Andrew Cuomo en las elecciones para alcalde de la Ciudad de Nueva York. El magnate realizó un posteo en X, donde llamó a la gente a votar por el exgobernador demócrata y no por Zohran Mamdani. Los comicios tendrán lugar este martes 4 de noviembre.

De cara a las elecciones del próximo 4 de noviembre en la Gran Manzana, Mamdani es el amplio favorito a quedarse con la Alcaldía. Viene liderando en todas las encuestas frente a Cuomo y Curtis Sliwa, el candidato republicano, aunque ese liderazgo se ha achicado en las últimas semanas, especialmente después de que Eric Adams saliera de la contienda.

Si bien Musk ya había criticado en otras oportunidades al candidato socialista, todavía no había respaldado a ninguno de sus rivales. A través de una corta publicación en su red social, también dejó en claro que votar por Sliwa, es votar por el joven asambleísta.

"¡No olvides votar mañana en Nueva York! Ten en cuenta que votar por Curtis es votar por Mumdumi o como se llame. ¡VOTA A CUOMO!", escribió. De esta manera, el fundador de Tesla se unió a otros multimillonarios que ya habían respaldado a Cuomo, como Mike Bloomberg, Bill Ackmann y Joe Gebbia, entre otros.

Recientemente, Musk participó del podcast de Joe Rogan, donde describió a Mamdani como un "estafador carismático". Además, argumentó que el resultado de su agenda política sería devastador para la ciudad. "Si se aplicaran las políticas de Mamdani, especialmente a gran escala, se produciría un descenso catastrófico del nivel de vida, no solo para los ricos, sino para todo el mundo. Como ha ocurrido con todos los experimentos socialistas", añadió.

Apenas unas horas antes de la publicación del dueño de X, Donald Trump le dijo a CBS News que Cuomo era la opción menos mala para los vecinos de NYC. En diálogo con el programa ´60 Minutes', el presidente se refirió a Mamdani como alguien "peor que un socialista", por lo que prefería votar a un "mal demócrata".

"Pude ver lo mal alcalde que era de Blasio, y este hombre lo hará mucho peor que él. Y me va a resultar difícil, como presidente, dar mucho dinero a Nueva York. Porque si tienes a un comunista dirigiendo Nueva York, lo único que haces es malgastar el dinero que envías allí", añadió el republicano.