Trump advierte que si la Corte Suprema revoca los aranceles, Estados Unidos quedaría relegado al estatus de "tercer mundo"

Publicado por Ben Whedon 3 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump advirtió el domingo a la Corte Suprema que, si revocaba sus aranceles como parte de un caso que se espera que se celebre esta semana, reduciría a Estados Unidos a unas condiciones económicas cercanas a las del tercer mundo.

Trump impuso los aranceles "Día de la Liberación" a casi todas las naciones del mundo como parte de sus esfuerzos para remodelar las redes comerciales globales. Desde entonces, ha cerrado acuerdos con el Reino Unido, la UE, Japón, Corea del Sur y varios otros socios comerciales clave.

"El Caso de los Aranceles de la próxima semana es uno de los más importantes de la Historia del País", dijo Trump en Truth Social. "Si a un Presidente no se le permite usar Aranceles, estaremos en una importante desventaja frente a todos los demás Países en todo el Mundo, especialmente los Mayores".

"¡En un sentido verdadero, estaríamos indefensos! Los aranceles nos han traído Gran Riqueza y Seguridad Nacional en los nueve meses que he tenido el Honor de servir como Presidente", dijo, antes de destacar sus acuerdos comerciales derivados de los aranceles.

"Si un Presidente no fuera capaz de utilizar rápida y ágilmente el poder de los Aranceles, estaríamos indefensos, lo que llevaría quizá incluso a la ruina de nuestra Nación", insistió. "Los únicos que nos combaten son Países Extranjeros que durante años se han aprovechado de nosotros, los que odian a nuestro País y, los Demócratas, porque nuestros números son insuperablemente buenos".

"Si ganamos, seremos el País más rico y más seguro de cualquier parte del Mundo, DE LEJOS. Si perdemos, nuestro País podría quedar reducido casi al Tercer Mundo- ¡Rueguen a Dios para que eso no ocurra!", concluyó.

