Para Hakeem Jeffries, Zohran Mamdani no es el futuro del Partido Demócrata

Publicado por Joaquín Núñez 2 de noviembre, 2025

Hakeem Jeffries aseguró que Zohran Mamdani no es el futuro del Partido Demócrata. En diálogo con CNN, el líder demócrata de la Cámara de Representantes fue consultado por el candidato progresista y su proyección nacional de cara a los próximos años.

Jeffries fue entrevistado el domingo por Jake Tapper, quien le consultó lo siguiente: "Ya ha votado por el candidato a la alcaldía Zohran Mamdani. ¿Considera que Mamdani es el futuro del Partido Demócrata?".

"No, creo que el futuro del Partido Demócrata va a caer, en lo que a nosotros respecta, en relación con el Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes y los miembros que están haciendo un gran trabajo en todo el país en lo que se refiere a nuestra necesidad de recuperar el control de la Cámara", respondió el congresista.

La respuesta sorprendió al periodista, dado que Jeffries es el único demócrata del liderazgo del Congreso en respaldar públicamente al candidato progresista en NYC. En el Senado, Chuck Schumer todavía no respaldó a Mamdani.

Acto seguido, Tapper le preguntó si le preocupaba que, en caso de un triunfo de Mamdani, los republicanos pudieran utilizarlo electoralmente para asustar a los votantes independientes en las elecciones de medio término de 2026.

"No, el factor decisivo, en términos de lo que va a influir en la capacidad de cualquiera de las dos partes para ganar el control de la Cámara de Representantes o mantenerlo en 2026, va a ser el fracaso de los republicanos a la hora de cumplir las promesas que han hecho y de empeorar activamente la vida de los estadounidenses de a pie", continuó Jeffries.

De cara a las elecciones del próximo 4 de noviembre en la Gran Manzana, Mamdani es el amplio favorito a quedarse con la Alcaldía. Viene liderando en todas las encuestas frente a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa, aunque ese liderazgo a ha achicado en las últimas semanas, especialmente después de que Eric Adams saliera de la contienda.