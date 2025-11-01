La Casa Blanca ajusta protocolos y restringe el acceso de la prensa a oficinas internas por motivos de seguridad nacional

Publicado por Sabrina Martin 31 de octubre, 2025

La Casa Blanca anunció una nueva restricción en el Ala Oeste: ya no habrá acceso libre de periodistas a la “Sala de Prensa Superior”, ubicada cerca del Despacho Oval y donde trabajan la secretaria de prensa, la directora de comunicaciones y otros altos funcionarios. A partir de ahora, solo se podrá ingresar con cita previa, según un memorándum oficial.

Argumento basado en seguridad nacional

El documento señala que la medida responde a razones vinculadas a la seguridad nacional. Todos los periodistas presentes en el recinto de la Casa Blanca deben contar con una acreditación de prensa —permanente o temporal— expedida por el Servicio Secreto, pero hasta ahora podían entrar libremente a esa área.

La decisión coincide con la implementación previa de una política del Pentágono que buscó limitar el tipo de material sobre el que los periodistas podían informar.

Según el asistente del presidente y director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, la nueva política se tomó después de que algunos periodistas incurrieran en conductas consideradas inapropiadas para un entorno de seguridad nacional. Cheung señaló que hubo reporteros que intentaron grabar en secreto video y audio dentro de las oficinas, tomaron fotografías de información sensible sin autorización y se acercaron a zonas restringidas muy próximas al Despacho Oval. También mencionó casos en los que periodistas escucharon reuniones privadas a puerta cerrada o esperaron afuera de oficinas para interceptar a altos funcionarios tras encuentros de carácter confidencial.

Cambios tras la reorganización del Consejo de Seguridad Nacional

El documento señala que, debido a cambios estructurales en el Consejo de Seguridad Nacional, la Casa Blanca asumió la dirección de todas las comunicaciones, incluidas las relacionadas con seguridad nacional.

Por ello, el personal de comunicaciones maneja información sensible y los periodistas ya no podrán acceder a la Sala 140 —conocida como “Sala de Prensa Superior”— sin autorización previa de un miembro del personal.

Dinámica con la prensa y acceso en eventos oficiales

El memorándum también menciona que la Casa Blanca ha resaltado su voluntad de transparencia, destacando la frecuente disposición del presidente a interactuar con los reporteros. Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha tomado control del grupo de prensa que viaja con el presidente, otorgando en ocasiones mayor acceso a medios de comunicación de derecha.

Antecedente durante la Administración Clinton La decisión evoca una medida similar tomada bajo la Administración Clinton, que también buscó restringir el acceso a la “Sala de Prensa Superior” antes de revertirla.

Restricciones paralelas en el Pentágono

La medida ocurre en paralelo a nuevos controles en el Pentágono. A principios de año, el Departamento de Defensa prohibió el paso de periodistas sin escolta oficial del gobierno por la mayor parte de sus pasillos y exigió que los reporteros aceptaran una política que incluía no obtener ni usar material no autorizado —incluso si no estaba clasificado— o entregar sus acreditaciones en 24 horas.