“Las fuentes anónimas no saben de qué están hablando”: la Casa Blanca rechaza los informes de la prensa sobre un ataque contra Venezuela

Publicado por Agustina Blanco 31 de octubre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes estar considerando ataques contra instalaciones militares en Venezuela, contradiciendo los informes de prensa que afirmaban que podría estar sopesando tales medidas.

A bordo del Air Force One, Trump respondió con un rotundo “no” cuando periodistas le preguntaron si era cierto que evaluaba atacar objetivos en el país sudamericano. Además, insistió en el mismo “no” al ser consultado si ya había tomado una decisión al respecto.

Estos comentarios contrastan con un reporte publicado el mismo viernes por el Miami Herald, que indicaba que el Gobierno de Trump estaba listo para bombardear instalaciones militares venezolanas y que los ataques podrían ocurrir en cualquier momento.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, rechazó los informes al afirmar que “las fuentes anónimas no saben de qué están hablando” y que cualquier anuncio oficial provendría directamente de Trump, según reseña Bloomberg.

La lucha de la Administración Trump contra el narcogobierno de Nicolás Maduro



Lo que sí es cierto es la lucha de la Administración Trump contra el narcotráfico y la tiranía de Nicolás Maduro. En esa línea, asesores del presidente, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, han calificado al mandatario venezolano Nicolás Maduro como un líder ilegítimo cuyo régimen facilita el tráfico de drogas como cabezas del Cartel de los Soles.

Adicionalmente, la líder opositora venezolana María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha agradecido al gobierno estadounidense por intensificar la presión para forzar la salida de Maduro.